Αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε πριν λίγο στο Πασαλιμάνι.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, άγνωστο άτομο άνοιθξε πυρ εναντίον δύο Κούρδων, με αποτέλεσμα ένα άτομο να χάσει τη ζωή του και ένα ακόμη να τραυματιστεί σοβαρά και να μεταφερθεί στο Τζάνειο νοσοκομείο..

Όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, σε κοντινή απόσταση εντοπίστηκε άτομο με όπλισμό, το οποίο και συνελήφθη, ενώ έγινε μία ακόμη προσαγωγή υπόπτου.

Τα αίτια της συμπλοκής δεν έχουν διευκρινιστεί.

Φωτογραφία από το σημείο:

Πηγή: skai.gr

