Κρήτη: 17χρονη μαθήτρια η κοπέλα που έπεσε από γέφυρα - Ετοιμαζόταν να δώσει Πανελλαδικές

Σε κατάσταση σοκ η οικογένειά της - Κλιμάκιο της ΕΜΑΚ ανέσυρε το άψυχο σώμα της 17χρονης μαθήτριας

Τραγωδία με 17χρονη στην Κρήτη

Σοκαριστικά είναι τα νεότερα στοιχεία του τραγικού δυστυχήματος που είχε ως αποτέλεσμα να χαθεί μια ανθρώπινη ζωή στον κόμβο των Μαλίων.

Οι τελευταίες πληροφορίες και οι αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι πρόκειται για μια κοπέλα 17 χρονών που είναι από περιοχή του Δήμου Χερσονήσου και η οποία προετοιμαζόταν για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις.

Το 17χρονο κορίτσι που βρήκε τραγικό θάνατο όταν έπεσε στο κενό, ήταν ήδη νεκρή όταν έφτασαν στο σημείο πυροσβέστες ενώ οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως διερχόμενοι την είδαν την στιγμή που έκανε την βουτιά από την γέφυρα η οποία είχε σαν αποτέλεσμα τον τραγικό θάνατό της.

