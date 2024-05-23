Σοκαριστικά είναι τα νεότερα στοιχεία του τραγικού δυστυχήματος που είχε ως αποτέλεσμα να χαθεί μια ανθρώπινη ζωή στον κόμβο των Μαλίων.

Οι τελευταίες πληροφορίες και οι αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι πρόκειται για μια κοπέλα 17 χρονών που είναι από περιοχή του Δήμου Χερσονήσου και η οποία προετοιμαζόταν για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις.

Το 17χρονο κορίτσι που βρήκε τραγικό θάνατο όταν έπεσε στο κενό, ήταν ήδη νεκρή όταν έφτασαν στο σημείο πυροσβέστες ενώ οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως διερχόμενοι την είδαν την στιγμή που έκανε την βουτιά από την γέφυρα η οποία είχε σαν αποτέλεσμα τον τραγικό θάνατό της.

