Πάτρα: Στο νοσοκομείο με εγκαύματα από βεγγαλικά 9χρονος μαθητής

Παρολίγο τραγωδία στο Δημοτικό Σχολείο Καλλιθέας το βράδυ του Σαββάτου κατά τη διάρκεια της σχολικής γιορτής.

Στο σχολείο είχαν φέρει βεγγαλικά τα οποία άναψαν για να γιορτάσουν το τέλος της σχολικής χρονιάς, όπως γίνεται σε πολλά σχολεία.

Ωτσόσο, αντί για τον ουρανό, τα βεγγαλικά εκτοξεύτηκαν προς όλες τις κατευθύνσεις, με αποτέλεσμα τα παιδιά και οι γονείς να τρέχουν πανικόβλητοι να σωθούν.

Ενα βεγγαλικό χτύπησε το 9χρονο αγόρι - που ωστόσο, σύμφωνα με το ΑΠΕ δεν είναι μαθητής του συγκεκριμένου σχολείου - στο στήθος με αποτέλεσμα να του προκαλέσει σοβαρά εγκαύματα.

Ο 9χρονος μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείου Παίδων, του παρασχέθηκαν πρώτες βοήθειες και εξακολουθεί να νοσηλεύεται με εγκαύματα στο στήθος και στο πρόσωπο.

Ο πατέρας του παιδιού μιλώντας στο flamis.gr δήλωσε πως προέχει η υγεία του παιδιού του και στη συνέχεια θα διερευνήσει τι ακριβώς συνέβη και θα κινηθεί ανάλογα.

Είναι χαρακηκτηριστικό πως αρκετά παιδιά αντιμετώπισαν και πρόβλημα ακοής με την έκρηξη των βεγγαλικών.

Για το συμβάν προσήχθη η πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, η οποία έδωσε κατάθεση και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερη.Η ΕΛ.ΑΣ, ξεκίνησε προκαταρκτική εξέταση για την απόδοση ευθυνών.

Πηγή: skai.gr

