Θεσσαλονίκη: 61χρονη κατήγγειλε τον 55χρονο σύντροφό της πως τη βίαζε για δύο χρόνια

Στη σύλληψη ενός 55χρονου Αλβανού προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Ασφάλειας Θέρμης, το μεσημέρι του Σαββάτου 15 Ιουνίου, για παράβαση της νομοθεσίας για την ενδοοικογενειακή βία, βιασμό, παράνομη βία, απλές σωματικές βλάβες κατ’ εξακολούθηση και παράβαση του Νόμου περί αλλοδαπών.

Σύμφωνα με την καταγγελία που υποβλήθηκε από την 61χρονη σύντροφό του, ο συλληφθείς, με τον οποίο διατηρούσε σχέση και συγκατοικούσαν, την εξανάγκαζε να προβαίνει σε γενετήσιες πράξεις ασκώντας της ψυχολογική και σωματική βία, κατά το χρονικό διάστημα από τον Μάιο του 2022 έως και την 13-06-2024, ενώ την 15-06-2024 με χρήση σωματικής βίας επιχείρησε να την παρενοχλήσει και της αφαίρεσε το κινητό της τηλέφωνο, το οποίο στη συνεχεία της επέστρεψε.

Ο συλληφθείς με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του και καθώς στερείται των απαραίτητων εγγράφων για τη νόμιμη παραμονή του στην ελληνική επικράτεια, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

