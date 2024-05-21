Συνελήφθη χθες το βράδυ σε περιοχή του Κιλκίς, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Κιλκίς, ο άνδρας, που πυροβόλησε και σκότωσε έναν 45χρονο ο οποίος μαζί με άλλους τρεις επιχείρησε να τον κλέψει στην κτηνοτροφική του μονάδα.

Ειδικότερα, 2 ενήλικες άνδρες και 2 ανήλικοι, που επέβαιναν σε όχημα πήγαν σε κτηνοτροφική μονάδα και επιχείρησαν να παραβιάσουν την πόρτα της μονάδας.

Ο ιδιοκτήτης πυροβόλησε με κυνηγετική καραμπίνα προς το μέρος τους, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του ενός ενήλικα άνδρα.

Οι τρεις συνεργοί του εντοπίστηκαν από τους αστυνομικούς και συνελήφθησαν για απόπειρα ληστείας. Κατασχέθηκε μία κυνηγετική καραμπίνα, ένα φυσίγγιο και ένας κάλυκας κυνηγετικού όπλου.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κιλκίς.

Πηγή: skai.gr

