Γαλλία: Αυξάνονται οι αποδόσεις των ομολόγων - Ανησυχία για δημοσιονομικό εκτροχιασμό

H μεγάλη ήττα της παράταξης του Γάλλου προέδρου, Εμανουέλ Μακρόν, από το κόμμα της Μαρίν Λεπέν στις ευρωεκλογές της περασμένης Κυριακής και ο κίνδυνος να κερδίσει το δεύτερο στις πρόωρες βουλευτικές εκλογές προκάλεσε κραδασμούς στα γαλλικά στοιχεία ενεργητικού και ιδιαίτερα στα κρατικά ομόλογα.

Η απόδοση των 10ετών ομολόγων της Γαλλίας αυξήθηκε 20 μονάδες βάσης μέσα στην εβδομάδα, φθάνοντας έως το 3,3% την Τρίτη και το spread με τους αντίστοιχους γερμανικούς τίτλους εκτινάχθηκε στις 70 μονάδες βάσης, το υψηλότερο επίπεδο από το 2017.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg, ο λόγος είναι η ανησυχία των επενδυτών ότι αν η Λεπέν εξασφαλίσει κοινοβουλευτική πλειοψηφία στις εκλογές που θα γίνουν σε δύο γύρους, θα αναστρέφονταν οι προσπάθειες για δημοσιονομική προσαρμογή καθώς η ίδια θέλει να ακυρώσει τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση του Μακρόν με την αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης και να μειώσει τον φόρο στις πωλήσεις.

Αν και η Λεπέν έχει μετατοπιστεί από παλαιότερες ακραίες θέσεις της, όπως την έξοδο της Γαλλίας από το ευρώ, δεν παύει να προκαλεί τον φόβο ότι με τις πολιτικές της θα επιτείνει τη δύσκολη δημοσιονομική θέση, στην οποία βρίσκεται η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης. Με το έλλειμμα στον προϋπολογισμό του 2023 να έχει κλείσει στο 5,5%, σχεδόν διπλάσιο από το 3% που είναι το ανώτατο επιτρεπτό όριο με βάση το σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προαναγγείλει ότι θα ξεκινήσει τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος κατά της χώρας.

Πιο ανησυχητικό είναι ότι δεν προβλέπεται η μείωση του ελλείμματος της κάτω από το 3% σε έναν ορατό χρονικό ορίζοντα, με αποτέλεσμα να αναμένεται περαιτέρω αύξηση του ήδη υψηλού δημόσιου χρέους της.

Στις πρόσφατες εαρινές προβλέψεις της, η Κομισιόν εκτιμούσε ότι το έλλειμμα θα διαμορφωθεί στο 5,3% του ΑΕΠ φέτος και στο 5% το 2025, με το δημόσιο χρέος να αυξάνεται από το 110,6% του ΑΕΠ πέρυσι στο 113,8% το 2025. Αλλά και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν είναι καθόλου αισιόδοξο καθώς προβλέπει ότι ακόμη και το 2029 το γαλλικό έλλειμμα θα είναι υψηλότερο από το επιτρεπόμενο όριο του 3% - στο 3,9% - και το χρέος της θα φθάσει στο 115%.

Οι δυσοίωνες προβλέψεις για τα δημοσιονομικά είναι αυτές που οδήγησαν τον περασμένο μήνα τον οίκο πιστοληπτικής αξιολόγησης S&P να υποβαθμίσει το αξιόχρεο της Γαλλίας στη βαθμίδα ΑΑ- από ΑΑ.

Αν και ο Εθνικός Συναγερμός δεν έχει παρουσιάσει ακόμη αναλυτικό προεκλογικό πρόγραμμα, το ινστιτούτο Montaigne, που πρόσκειται στον Μακρόν, υπολόγισε ότι το πρόγραμμα της Λεπέν για τις προεδρικές εκλογές του 2022 θα κόστιζε 120 δις. ευρώ τον χρόνο και θα αύξανε το έλλειμμα της χώρας κατά 100 δις. ευρώ, επίσης σε ετήσια βάση.

Ο πρόεδρος Μακρόν δήλωσε την Τετάρτη ότι αν η Λεπέν κέρδιζε τις εκλογές θα φτωχοποιούσε τους αποταμιευτές και θα τρόμαζε τους επενδυτές με την ακύρωση των μεταρρυθμίσεων του. Ο υπουργός Οικονομικών, Μπρουνό Λεμέρ, μάλιστα, προειδοποίησε ότι η Γαλλία θα βυθιζόταν σε μία κρίση χρέους αντίστοιχη με αυτή που οδήγησε τη Βρετανία η Λιζ Τρας, όταν ανέλαβε πρωθυπουργός τον Σεπτέμβριο του 2022 και εξήγγειλε μία σειρά από μέτρα που οδηγούσαν σε δημοσιονομικό εκτροχιασμό, με αποτέλεσμα το κόστος δανεισμού της χώρας να αυξηθεί θεαματικά μέσα σε λίγο χρόνο και η ίδια να παραιτηθεί ενάμισι μόλις μήνα μετά. «Μία κρίση χρέους είναι πιθανή στη Γαλλία, ένα σενάριο τύπου Λιζ Τρας είναι πιθανό», είπε ο Λεμέρ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.