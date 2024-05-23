Στις φλόγες τυλίχθηκε λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι της Πέμπτης (23/5) συσκευαστήριο-μονάδα εμπορίας εσπεριδοειδών και οπωροκηπευτικών στην περιοχή του Δήμου Ευρώτα, στα όρια Βλαχιώτη-Μυρτέας.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρότατες δυνάμεις της Πυροσβεστικής, που δίνουν μάχη για να περιορίσουν τις φλόγες, ωστόσο τα εύφλεκτα υλικά και ο εξοπλισμός που υπάρχουν στο εσωτερικό της μονάδας, δυσχεραίνουν τις προσπάθειες κατάσβεσης.

Οι δε πυκνοί μαύροι καπνοί που ξεπηδούν από τους χώρους του εργοστασίου είναι ορατοί μέχρι και τα υψόμετρα της Σελλασίας στη Σπάρτη.

Το ευτύχημα είναι ότι όλοι οι εργαζόμενοι πρόλαβαν να εκκενώσουν εγκαίρως τους χώρους της επιχείρησης και, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν υπάρχουν τραυματισμοί.

Όπως πληροφορείται ο «ΛΤ», η καταστροφή που προκλήθηκε στο τυποποιητήριο μέσα σε διάστημα λίγων λεπτών από το ξέσπασμα της φωτιάς είναι σχεδόν ολοσχερής, καθώς σημαντικό τμήμα των εγκαταστάσεων έγινε παρανάλωμα του πυρός.

Μαρτυρία που μεταφέρθηκε στον «ΛΤ» έκανε λόγο για έκρηξη που προηγήθηκε της φωτιάς, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν επιβεβαιώνεται ακόμα από επίσημη Αρχή.

Η εν λόγω μονάδα που δραστηριοποιείται στη συσκευασία, εμπορία και εξαγωγές αγροτικών προϊόντων θεωρείται από τις μεγαλύτερες του είδους της στην περιοχή, αποτελώντας μια επένδυση αρκετών εκατομμυρίων ευρώ. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις οι ζημιές είναι ανυπολόγιστες.

