Χάρης Δούκας: Να δώσουμε τώρα το λόγο στη βάση

Το παρών στις διεργασίες στο ΠΑΣΟΚ- Κίνημα Αλλαγής και την ευρύτερη Κεντροαριστερά, δίνει ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, σε συνέντευξή του στην Καθημερινή της Κυριακής.

Ο δήμαρχος Αθηναίων αν και αποφεύγει να δηλώσει ρητά ότι επιθυμεί να είναι υποψήφιος για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, υπογραμμίζει: «... το εκλογικό αποτέλεσμα της Κυριακής, έστειλε ένα σαφές και ηχηρό μήνυμα: Η ανασύνθεση της δημοκρατικής παράταξης, δεν πρέπει να χαθεί και πάλι σε ατέρμονες συζητήσεις, σε επιτροπές, συντονιστικά και πλατφόρμες. Δεν μπορεί να αναζητηθεί σε κλειστά γραφεία, σε κινήσεις ηγεσιών και σε συνεννοήσεις μηχανισμών».

Σύμφωνα με τον κ. Δούκα το ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής δεν έπεισε τους ψηφοφόρους ότι μπορεί να είναι η λύση. «Από τις εκλογές του περσινού Ιουνίου έχασε 100.000 ψήφους. Δεν είναι απλά μια ήττα, ότι χάθηκε μια ακόμα ευκαιρία. Το χειρότερο είναι ότι συνηθίζουμε στις ήττες. Με δικαιολογίες και ροκάνισμα του χρόνου, ο χώρος κινδυνεύει να εκφυλιστεί, και το αίτημα «κάντε επιτέλους κάτι», έρχεται από παντού», επισημαίνει.

Τονίζει ακόμη ότι στην πορεία ανασύνθεσης του χώρου της Κεντροαριστεράς μπορεί να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, καθοριστικό και αναντικατάστατο. «Χωρίς το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να δρομολογηθεί με επιτυχία η προσπάθεια ανασύνθεσης της δημοκρατικής παράταξης. Το ΠΑΣΟΚ για να μπορέσει να ανταποκριθεί στον ιστορικό του ρόλο, χρειάζεται πρώτα το ίδιο να ανασυνταχθεί. Να ανατάξει τις δυνάμεις του, να κλείσει τον κύκλο των αλλεπάλληλων ηττών και να μην ανοίξει ένα νέο κύκλο εσωστρέφειας. Για να τα καταφέρουμε, χρειάζεται ένα συμμετοχικό σοκ. Το μεγάλο μας όπλο είναι ο κόσμος. Η μόνη αποτελεσματική διέξοδος είναι να δώσουμε το λόγο στη βάση, αλλιώς η κρίση θα βαθαίνει και θα πολλαπλασιάζεται. Αφετηρία της επανεκκίνησή μας πρέπει να είναι η άμεση, μαζική προσφυγή στον κόσμο μας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.