Τα θερμά της συλλυπητήρια για τον θάνατο του Ελευθέριου Καλογιάννη εκφράζει η Νέα Δημοκρατία με ανακοίνωσή της.

«Η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρετά σήμερα με θλίψη τον Ελευθέριο Καλογιάννη, ένα από τα στελέχη που συγκρότησαν την πρώτη Κοινοβουλευτική της Ομάδα το 1974.

Γεννήθηκε το 1930 στους Χουλιαράδες Ιωαννίνων, φοίτησε στη Ζωσιμαία Σχολή Ιωαννίνων και στη Σχολή Υπομηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Υπηρέτησε ως βουλευτής Ιωαννίνων στις κοινοβουλευτικές θητείες 1974-1977, 1981-1985, 1985-1989, 1989-1990 και 1990-1993. Ανέπτυξε δυναμική δημόσια παρουσία, εργάστηκε με συνέπεια για την ιδιαίτερη πατρίδα του και αγαπήθηκε από τους συμπολίτες του.

Στην οικογένειά του εκφράζουμε τα πιο θερμά συλλυπητήριά μας», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Ο Λευτέρης Καλογιάννης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών, ενώ το όνομά του είχε συνδεθεί με την «αρπαγή» της κάλπης κατά τη δεύτερη ψηφοφορία για την εκλογή του Χρήστου Σαρτζετάκη στην Προεδρία της Δημοκρατίας στις 23 Μαρτίου 1985.

Στις πρώτες νομαρχιακές εκλογές το 1994 ήταν υποψήφιος Νομάρχης Ιωαννίνων με τη στήριξη της Νέας Δημοκρατίας. Έβαλε ως μείζον το θέμα της μεταφοράς νερού στο λεκανοπέδιο Ιωαννίνων για το οποίο στη συνέχεια αρθρογράφησε πολλές φορές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.