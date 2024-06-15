Τον 74χρονο Ολλανδό τουρίστα που αγνοούνταν εδώ και 6 ημέρες στη Σάμο, εντόπισαν πριν λίγο νεκρό μέλη της Ομαδας Ίκαρος (ντροουν ) της Π.Υ. Σάμου.

Η σορός του άτυχου ηλικιωμένου βρέθηκε σε προχωρημένη σήψη, στην Περιοχή Λιμνιώνας, όπου τα ίχνη του είχαν εξαφανιστεί από το απόγευμα της περασμένης Κυριακής, όταν είχε ξεκινήσει να πάει για πεζοπορία σε δύσβατη περιοχή.

Η περιοχή που βρέθηκε η σορός του άτυχου άνδρα

Τελευταία φορά ο Ολλανδός τουρίστας εθεάθη ταλαιπωρημένος στο «μονοπάτι 13», να παίρνει μια διαδρομή μισής ώρας που πηγαίνει προς το μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη.

Σύμφωνα με το samosvoice, oι έρευνες στην ευρύτερη περιοχή Λιμνιώνα, Κλήμα, Άγιος Ιωάννης Ελεήμωνας, Αγία Κυριακή Μαραθοκάμπου είχαν σταματήσει επισήμως χθες, ωστόσο σήμερα drone της πυροσβεστικής εντόπισε την σορό μέσα σε μία χαράδρα, περίπου 300 μέτρα από το σημείο που εξαφανίστηκε.

Ο Ολλανδός τουρίστας διέμενε στο νησί ήδη από τον Μάιο

Ειδικότερα, σύμφωνα με το samosvoice, το drone της Πυροσβεστικής εντόπισε τον άτυχο άνδρα από το κόκκινο μπλουζάκι που φορούσε την ημέρα της εξαφάνισης.

Η σορός ήταν πεσμένη μπρούμυτα, σε σημείο που παραπέμπει σε πιθανή πτώση από μικρό ύψος σε βράχια. Δίπλα του βρέθηκε και το σακίδιό του.

Στο σημείο μεταβαίνει η σύζυγός του, για τυπική επιβεβαίωση - αναγνώρισή του, πριν την ανάσυρση της σορού από το σημείο.

Φως στις συνθήκες θανάτου του θα ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση.

Κεντρική φωτογραφία από το FB της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Παράρτημα Σάμου

Πηγή: skai.gr

