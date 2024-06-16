Συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο στο Μπέργκενστοκ της Ελβετίας

Συνάντηση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο είχε σήμερα στο περιθώριο της Διεθνούς Διάσκεψης για την Ειρήνη στην Ουκρανία, στο Μπέργκενστοκ της Ελβετίας, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν στο Πατριαρχείο, ενώ εκφράστηκε ικανοποίηση για το γεγονός ότι υπάρχει θετική κινητικότητα για το ζήτημα της επαναλειτουργίας της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης.

Ο Πρωθυπουργός ενημέρωσε τον κ. Βαρθολομαίο για την πρόθεσή του να επισκεφθεί το επόμενο διάστημα την Κωνσταντινούπολη για ζητήματα που αφορούν στο Πατριαρχείο και στην ομογένεια.

Πηγή: skai.gr

