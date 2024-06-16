ΗΠΑ: Διεσώθη το πλήρωμα του ελληνόκτητου πλοίου M/V Tutor

Η Κεντρική Διοίκηση των Ναυτικών Δυνάμεων των ΗΠΑ ανακοίνωσε σήμερα ότι διέσωσε το πλήρωμα του ελληνόκτητου πλοίου M/V Tutor, υπό σημαία Λιβερίας, που είχε πληγεί από τους Χούθι της Υεμένης στις 12 Ιουνίου στην Ερυθρά Θάλασσα.

Την Τετάρτη, το Tutor εγκαταλείφθηκε από το πλήρωμά του, εξαιτίας εισροής νερού αφού χτυπήθηκε από τηλεκατευθυνόμενο μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας (USV) «λευκού χρώματος και μήκους πέντε ως επτά μέτρων» και πύραυλο, σύμφωνα με τη βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας (UKMTO).

Το Tutor πλέει ακυβέρνητο στην Ερυθρά Θάλασσα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.