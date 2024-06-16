Γενί Τζαμί: Παραχωρήθηκε σήμερα στους μουσουλμάνους για το Eid al Adha

Από νωρίς το πρωί, στις 7:00 σήμερα, μεγάλος αριθμός μουσουλμάνων, ανάμεσα τους γυναίκες και παιδιά, προσήλθαν για να προσευχηθούν για την έναρξη της εορτής της Θυσίας του Αβραάμ (Eid al Adha), στο Γενί Τζαμί, γνωστό ως παλαιό αρχαιολογικό μουσείο, καθώς δεν λειτουργούν χώροι προσευχής για μουσουλμάνους στη Θεσσαλονίκη.

Το τέμενος Γενί Τζαμί, ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της περιόδου της Τουρκοκρατίας στην πόλη της Θεσσαλονίκης, παραχωρήθηκε σήμερα, για δεύτερη φορά τους τελευταίους τρεις μήνες, στους μουσουλμάνους για την τέλεση των θρησκευτικών καθηκόντων τους, όπως ανακοινώθηκε από τη Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων.

Η πρώτη φορά ήταν στις 10 Απριλίου, όταν παραχωρήθηκε για πρώτη φορά από το 1922, με αφορμή τη λήξη της νηστείας του Ραμαζανιού.

Η προσευχή τελέστηκε από τον Αιγύπτιο ιμάμη Μοχάμεντ Ελ Ζαχάμπι, πρόεδρο της Θρησκευτικής Επιτροπής του Ισλαμικού Τεμένους Αθηνών και την παρακολούθησαν πιστοί, μέλη θρησκευτικών κοινοτήτων της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης, καθώς και επισκέπτες.

«Ευχόμαστε χρόνια πολλά σε όλους τους μουσουλμάνους. Σήμερα εκδηλώθηκε μεγαλύτερο ενδιαφέρον μουσουλμάνων από την πρώτη φορά που παραχωρήσαμε τον χώρο», επισήμανε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η προϊσταμένη του τμήματος μουσουλμανικών υποθέσεων της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Μαίρη Κυρίτση και διευκρίνισε πως, «περίπου 130 άτομα προσήλθαν σήμερα, σχεδόν οι διπλάσιοι από την προηγούμενη φορά, ανάμεσα τους και πολλές οικογένειες, γυναίκες με παιδιά».

«Τις προηγούμενες ημέρες κατόπιν της έγκρισης του κεντρικού αρχαιολογικού συμβουλίου του Υπουργείου Πολιτισμού, η υπηρεσία μας ακολούθησε τις απαραίτητες διαδικασίες, έγιναν οι συνεννοήσεις με θρησκευτικές κοινότητες που εκδήλωσαν το ενδιαφέρον, ακολούθησαν οι προετοιμασίες του χώρου», εξήγησε η κα Κυρίτση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

