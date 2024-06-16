Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα: Σε λειτουργία από σήμερα η ιστοσελίδα - Το μήνυμα του πρώην πρωθυπουργού

Σε λειτουργία έχει τεθεί από σήμερα η ιστοσελίδα του «Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα», όπως γνωστοποίησε ο πρώην πρωθυπουργός με ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σε μήνυμα του προς τους επισκέπτες της ιστοσελίδας https://intsipras.gr/ ο κ. Τσίπρας αναφέρεται στους στόχους του Ινστιτούτου του: «Δεν πρέπει και δεν μπορούμε να μείνουμε απαθείς. Οφείλουμε να δώσουμε χώρο στη σκέψη, τον προβληματισμό, το διάλογο που αμφισβητεί τα στερεότυπα και αναζητά το νέο». «Σχεδιάζοντας, αποφασίζοντας, καλλιεργώντας, διεκδικώντας, αναπτύσσοντας, προστατεύοντας, οικοδομώντας, αγκαλιάζοντας, ενώνοντας», αναφέρει ο πρώην πρωθυπουργός, σχολιάζοντας ότι «οι ενεργητικές αυτές μετοχές εκφράζουν τη διάθεση και την απόφαση να μετέχουμε ενεργά, με το δικό μας τρόπο και τα δικά μας μέσα, στη μεγάλη προσπάθεια, που εκδηλώνεται με πρωτοβουλίες στην Ελλάδα, την Ευρώπη, τον κόσμο».

Αναλυτικά το μήνυμα του κ. Τσίπρα:

«Έβλεπα τώρα

Πόσα κρυμμένα τιμαλφή έπρεπε να σώσω

Πόσες φωλιές νερού να συντηρήσω μέσα στις φλόγες.

Οι στίχοι του Μανόλη Αναγνωστάκη συμπυκνώνουν το νόημα της δημιουργίας αυτού του Ινστιτούτου.

Μια «φωλιά νερού» στην άνυδρη εποχή μας.

«Φωλιά» ιδεών, σκέψης, διαλόγου, αλλά και πρωτοβουλίας και πράξης για τα κρίσιμα ζητήματα που συγκροτούν σήμερα τη μεγάλη εθνική και υπερεθνική αγωνία: Την Ειρήνη, τη Δικαιοσύνη, τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, την Ισότητα λαών και ανθρώπων.

Σε ένα κόσμο που τον κατακερματίζουν οι πόλεμοι, το χάσμα ανάμεσα στην πλειοψηφία και τις ελίτ, η συστηματική καταστροφή του περιβάλλοντος και εσχάτως η έφοδος της άκρας Δεξιάς, το Ινστιτούτο μας θέλει να δώσει το δικό του μήνυμα: Δεν πρέπει και δεν μπορούμε να μείνουμε απαθείς. Οφείλουμε να δώσουμε χώρο στη σκέψη, τον προβληματισμό, το διάλογο που αμφισβητεί τα στερεότυπα και αναζητά το νέο.

Που μελετά την πραγματικότητα με στόχο να προτείνει ρεαλιστικούς τρόπους και να ανοίξει δρόμους για την αλλαγή της.

Σχεδιάζοντας, αποφασίζοντας, καλλιεργώντας, διεκδικώντας, αναπτύσσοντας, προστατεύοντας, οικοδομώντας, αγκαλιάζοντας, ενώνοντας. Οι ενεργητικές αυτές μετοχές εκφράζουν τη διάθεση και την απόφαση να μετέχουμε ενεργά, με το δικό μας τρόπο και τα δικά μας μέσα, στη μεγάλη προσπάθεια, που εκδηλώνεται με πρωτοβουλίες στην Ελλάδα, την Ευρώπη, τον κόσμο. Που οραματίζεται και επιδιώκει μια άλλη αντίληψη και ένα άλλο πρότυπο για την ανάπτυξη, που πρέπει να είναι βιώσιμη και να καρπώνεται από όλους και όλες, με δικαιοσύνη.

Μια ηθική προσέγγιση στα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα της εποχής μας, τις κοινωνικές αντιθέσεις, τα ζητήματα ειρήνης και πολέμου, τις κυρίαρχες πρακτικές, που απειλούν ακόμα και τη ζωή στον πλανήτη.

Καλωσορίζουμε και φιλοξενούμε τον πλούτο των απόψεων, την ενέργεια του διαλόγου, την κινητήρια δύναμη της διαφορετικότητας και της αντιπαράθεσης. Γιατί φιλοδοξούμε να εκφράζουμε με όρους ιδεών, αλλά και πρωτοβουλίας, τη λογική της αισιοδοξίας, από την οποία έχει ανάγκη η εποχή μας. Την αισιοδοξία της βούλησης, που ξέρει και μπορεί να συνδυάζεται με την απαισιοδοξία της νόησης.

Αλέξης Τσίπρας»

