Αποκαλυπτικός είναι ο διάλογος των μελών του κυκλώματος των διεφθαρμένων εφοριακών στη ΔΟΥ Χαλκίδας που εκβίαζαν έναντι χρημάτων, επιχειρηματίες και ιδιώτες για φορολογικά ζητήματα. Μόνο το τελευταίο τρίμηνο είχαν καταφέρει να συγκεντρώσουν 100. 000 ευρώ με την «ταρίφα» να φτάνει έως και τις 30.000 ευρώ.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Τι έλεγαν τα μέλη του κυκλώματος

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Δ.Ο.Υ.: Ο Χ. έχει στην τράπεζα τώρα 75.000, ανοίξαμε τους λογαριασμούς.

ΛΟΓΙΣΤΗΣ: Πόσα έχει;

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Δ.Ο.Υ.: 75

ΛΟΓΙΣΤΗΣ: Α έχει λεφτουδάκια.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Δ.Ο.Υ.: Έχει λεφτουδάκια.

ΛΟΓΙΣΤΗΣ: Και 600 που θα πάρει;

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Δ.Ο.Υ.: Ναι έχει.

ΛΟΓΙΣΤΗΣ: Μήπως πρέπει να την πάρουμε την υπόθεση;

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Δ.Ο.Υ.: Δεν ξέρω. Γι' αυτό το κρατάω ακόμα.

Τι γράφει στο σημειωματάριό της η διευθύντρια

Παράλληλα, ο ΣΚΑΪ φέρνει στη δημοσιότητα φωτογραφίες από το ιδιόχειρο σημειωματάριο της διευθύντριας που εντοπίστηκε κατά την διάρκεια της επιχείρησης των «Αδιάφθορων» στο σπίτι της. Όπως φαίνεται το σημειωματάριο έχει ονόματα και σύμφωνα με τους «Αδιάφθορους» τα ποσά που πήρε από τον καθέναν. Μάλιστα σε κάποια ονόματα γράφει δίπλα τη λέξη «δώρο» επομένως γίνεται αντιληπτό πως εκτός από χρήματα τα μέλη του κυκλώματος είχαν και άλλα ευεργετήματα.

Οι 4 άντρες συλληφθέντες για την υπόθεση με τη ΔΟΥ Χαλκίδας, κρατούνται στην Αστυνομική Διεύθυνση Ευβοίας, ενώ οι γυναίκες οι οποίες συνελήφθησαν οδηγήθηκαν στο Α.Τ Διρφύων-Μεσσαπίων. Μέχρι αύριο θα κρατούνται, όταν και θα οδηγηθούν ξανά στον ανακριτή για να δώσουν την απολογία τους, καθώς ζήτησαν κι έλαβαν προθεσμία.

Μέχρι αυτήν την ώρα 17 είναι οι υποθέσεις που έχουν εξιχνιαστεί, ενώ υπενθυμίζεται ότι μεγάλη ήταν η αστυνομική επιχείρηση που διενεργήθηκε από τις Εσωτερικές Υποθέσεις την Τρίτη το μεσημέρι.

Πώς δρούσε το κύκλωμα

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, αρχηγός είναι η 50χρονη προϊσταμένη. Αυτή φέρεται να συγκέντρωνε πληροφορίες των υποψήφιων στόχων με τις μεγαλύτερες φορολογικές εκκρεμότητες οι οποίες ανέβαζαν και το «εκβιαστικό κόμιστρο». Μάλιστα, η ίδια διένειμε τα χρήματα που λάμβαναν στα υπόλοιπα μέλη.

Το Εσωτερικών Υποθέσεων έχει «σηκώσει» όλο το σχετικό αρχείο των υποθέσεων της ΔΟΥ Χαλκίδας και πλήθος φωτοαντιγράφων εφοριακών υποθέσεων που βρέθηκε στα σπίτια των κατηγορουμένων.

Σημαντικό ρόλο είχε φέρεται να είχε και η 67χρονη υπεύθυνη χορήγησης φορολογικής ενημερότητας, η οποία λόγω επικείμενης σύνταξης λειτουργούσε αυτόνομα στην απαίτηση των χρημάτων και μάλιστα τα υπόλοιπα μέλη του κυκλώματος σχεδίαζαν τη σταδιακή απομάκρυνσή της γιατί θεωρούσαν ότι "ρίσκαραν επικίνδυνα".

Ακολουθεί η 56χρονη διεκπεραιώτρια φορολογικών υποθέσεων που ήταν άμεση συνεργάτιδα της αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης για τον εντοπισμό των καλύτερων υποθέσεων με φορολογικές εκκρεμότητες που θα «μεγάλωνε» και τις απαιτήσεις της διεκπεραίωσης.

Στη συνέχεια, υπάρχει ο 62χρονος λογιστής ο οποίος είχε μάλιστα θέση και στο επιμελητήριο της Εύβοιας. Γνώριζε τις φορολογικές εκκρεμότητες επιχειρήσεων και ιδιωτών, επομένως ενημέρωνε σχετικά την αρχηγό και ήταν ένας από τους βασικούς κρίκους της υποομάδας που είχε δημιουργηθεί, που μιλούσε απευθείας με την αρχηγό της οργάνωσης.

Βασικό ρόλο είχε και ο 52χρονος υπο/δντής της Δ.Ο.Υ. που ήταν προϊστάμενος ελέγχων, καθώς επίσης και ο 54χρονος προϊστάμενος εσόδων, ενώ υπάρχει και ένας υπάλληλος που συνεργαζόταν με 4 λογιστές για επιχειρηματίες που είχε υψηλές φορολογικές εκκρεμότητες.

Η «ταρίφα» ήταν από 5.000-30.000 για:

Επιστροφή φόρου

Μείωση ή διαγραφή προστίμων

Μη διενέργεια ελέγχων

Τα παράνομα έσοδα:

100.000 € σε 3 μήνες από 17 επιχειρηματίες

Πειστήρια:

80.000€ στο σπίτι της διευθύντριας της Δ.Ο.Υ.

Σημειωματάριο με ονόματα και ποσά από 250 ευρώ έως 11.000 ευρώ από το Νοέμβριο του 2020 έως και τον Μάιο του 2024

Τηλεφωνική σύνδεση-φάντασμα της διευθύντριας της Δ.Ο.Υ.

Κατά την προσαγωγή της η διευθύντρια υποστήριξε ότι στο κύκλωμα την είχε βάλει η υπεύθυνη χορήγησης φορολογικής ενημερότητας και η διεκπεραιώτρια για ένα έξτρα εισόδημα όπως της είπαν.

Το Εσωτερικών Υποθέσεων έχει «σηκώσει» όλο το σχετικό αρχείο των υποθέσεων της ΔΟΥ Χαλκίδας και πλήθος φωτοαντιγράφων εφοριακών υποθέσεων που βρέθηκε στα σπίτια των κατηγορουμένων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.