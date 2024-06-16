Παναθηναϊκός: Οι 3+1 «σωματοφύλακες» στο Game 5

Ο Παναθηναϊκός σχεδόν τρεις εβδομάδες μετά τον θρίαμβο του Βερολίνου, κατάφερε να κατακτήσει το πρωτάθλημα Ελλάδος.

Μάλιστα, το Τριφύλλι έκανε κάτι το οποίο δεν είχε ξανακάνει μέχρι πρότινος. Επέστρεψε από το 0-2 και έκανε την ολική ανατροπή, κάτι το οποίο είχε κάνει μόνο η ΑΕΚ το 2002 απέναντι στον Ολυμπιακό.

Έτσι οι «πράσινοι» έγραψαν τη δική τους ιστορία με τη νίκη στο Game 5 να είναι μπροστά στο κατάμεστο ΟΑΚΑ.

