Για την πορεία υλοποίησης του προγράμματος ΑΙΓΙΣ μίλησε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας, σε συνέντευξη που παραχώρησε στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1.



Όπως ανέφερε, από το ΑΙΓΙΣ – το οποίο περιλαμβάνει προμήθειες σε αεροσκάφη, υπερσύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό για την πρόληψη και αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, πυροσβεστικά οχήματα κ.ά. – τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο – δηλαδή μέσα σε 60 ημέρες – προκηρύχθηκαν έργα συνολικού προϋπολογισμού 114 εκατομμυρίων ευρώ. Ο κ. Κικίλιας τόνισε ότι πρόκειται για διαγωνισμούς που εκτιμάται ότι θα ευοδωθούν μέσα στους επόμενους 5 μήνες, ενώ ταυτόχρονα προχωρούν και άλλες προκηρύξεις.

Ερωτώμενος για ποιο λόγο η απορροφητικότητα του προγράμματος ήταν τον περασμένο Ιούλιο μόνο στο 1%, εξήγησε ότι το ΑΙΓΙΣ είναι ένα πολύ βαρύ εξοπλιστικό πρόγραμμα το οποίο απαιτούσε, απαιτεί και θα απαιτεί σοβαρό σχεδιασμό. «Έχει πολύ σημαντικά και “βαριά” έργα προμηθειών. Όπως είναι τα Canadair, όπως είναι τα βαρέως ή μεσαίου τύπου ελικόπτερα και άλλα αεροσκάφη, νέες τεχνολογίες πυρανίχνευσης, κάμερες, drones, τα οχήματα της πυροσβεστικής κ.ά.» είπε χαρακτηριστικά.

Ο υπουργός μίλησε επίσης για το επερχόμενο νομοσχέδιο που προβλέπει αναβάθμιση του ρόλου της Πολιτικής Προστασίας με επίκεντρο την πρόληψη, ώστε όλοι οι αρμόδιοι φορείς, τα σώματα ασφαλείας και οι κρατικές υπηρεσίες να συντονίζονται από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με στόχο την ετοιμότητα και την έγκαιρη αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών, οι οποίες, όπως είπε, θα είναι, δυστυχώς, όλο και πιο συχνές εξαιτίας της εντεινόμενης κλιματικής κρίσης που βιώνει όλος ο πλανήτης.

«Η πρόληψη είναι η καρδιά της στρατηγικής μας και η προσπάθειά μας έγκειται στο να μειωθούν οι επιπτώσεις αυτής της κρίσης, τόσο σε επίπεδο προστασίας ανθρώπινων ζωών – που είναι και το πρωτεύον – όσο και σε επίπεδο προστασίας των περιουσιών των συμπολιτών μας αλλά και του φυσικού πλούτου της χώρας μας» σημείωσε ο κ. Κικίλιας.

