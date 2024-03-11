Στην εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών και στην αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης για τη διαχείριση, την πρόληψη και την έγκαιρη προειδοποίηση των φυσικών καταστροφών αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας, σε χαιρετισμό του στο 3ο forum του ΣΠΑΥ που ξεκίνησε σήμερα.

Ο κ. Κικίλιας τόνισε ότι θα στηρίξουν τις πρωτοβουλίες του ΣΠΑΥ ενώ στη συνέχεια αναφέρθηκε στο πρόγραμμα ΑΙΓΙΣ και σε δύο σημαντικά έργα που αυτό περιλαμβάνει, το Εθνικό Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων και Πρόληψης και το Εθνικό Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης. Ο υπουργός επισήμανε ότι μέχρι τέλος Μαρτίου θα έχει βγει σε διαγωνιστική διαδικασία όλο το πρόγραμμα ΑΙΓΙΣ, ύψους 2,1 δισεκατομμυρίων ευρώ, διαγωνισμοί που αφορούν μεταξύ άλλων «καναντέρ, ελικόπτερα μεσαίου τύπου, σχεδόν 400 εκατομμύρια ευρώ σε πυροσβεστικά οχήματα, αμφίβια αεροσκάφη, search and rescue ελικόπτερα, drones και ό,τι hardware μπορεί να βοηθήσει». Παράλληλα όπως είπε ο κ. Κικίλιας, εμπεριέχει επίσης:

συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης,

ανάπτυξη μοντέλων πρόβλεψης φυσικών καταστροφών,

παρακολούθηση μέσων κοινωνικών μέσων κοινωνικής δικτύωσης με τη χρήση ειδικών αλγορίθμων γι αυτό το θέμα,

βελτιστοποίηση κατανομής επιχειρησιακών δυνάμεων διάσωσης,

εκτίμηση και μετριασμό κινδύνου με βάση τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά και τα κλιματικά πρότυπα ,

ανάλυση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο με τεχνητή νοημοσύνη,

σχεδιασμό εκκένωσης και βελτιστοποίηση διαδρομής για ασφαλείς εκκενώσεις ,

προσομοίωση και μοντελοποίηση σεναρίων,

drones και εφαρμογές ρομποτικής οι οποίες είναι προσδεδεμένες σε τεχνητή νοημοσύνη του war room της Πολιτικής Προστασίας,

επικοινωνία και υποστήριξη αποφάσεων μέσω της ανάλυσης εισερχόμενων μηνυμάτων και κλήσεων έκτακτης ανάγκης,

αποκατάσταση και ανασυγκρότηση μετά από καταστροφές,

ενοποίηση και συγχώνευση δεδομένων,

μηχανική μάθηση για την εκτίμηση ζημιών,

ανάλυση συμπεριφοράς και διαχείριση πλήθους .

«Μια μικρή ματιά αυτών που έρχονται θα τα δείτε από την επόμενη αντιπυρική περίοδο και για τα επόμενα 8 χρόνια θα παραλαμβάνουμε. Όλα αυτά θα τα δείτε το επόμενο χρονικό διάστημα δεν ανήκουν σε κανέναν άλλον παρά στην πατρίδα μα , στους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι μόνο παλεύουν και αντιπαρέρχονται δυσκολίες και θεωρώ ότι όλοι μας από κοινού αυτοδιοικητικοί, συνάδελφοι στο κοινοβούλιο, υπουργοί, εθελοντές, απλοί άνθρωποι που μας ενδιαφέρει η γειτονιά μας και πυροσβέστες, αξιωματικοί του ΠΣ θα πρέπει να κάνουμε το καλύτερο δυνατό έτσι ώστε να θωρακίσουμε τη χώρα μας, να στηρίξουμε τους συνανθρώπους μας, να τους βοηθήσουμε. Οι εποχές της ανάγκης δυστυχώς θα ξανάρθουν. Ο πλανήτης βιώνει επάλληλες κρίσεις που δεν μπορούσαμε καν να φανταστούμε και πρέπει να είμαστε έτοιμοι και προετοιμασμένοι κατά το δυνατόν. Και πρέπει να υπάρχει ένα μίνιμουμ συναίνεσης και συνεργασίας έτσι ώστε να υπάρχει μια φυσική συνέχεια όλων αυτών που οικοδομούνται έτσι ώστε να μην πηγαίνουν χαμένα από τη μία διακυβέρνηση στην άλλη. Αντιθέτως να είναι προίκα πάνω στην οποία θα πατήσουν οι επόμενες κυβερνήσεις και οι επόμενες γενιές», σημείωσε ο κ. Κικίλιας.

Επιπλέον ο κ. Κικίλιας απευθυνόμενος στους εθελοντές είπε ότι «υποκλίνεται στην προσπάθειά τους και σε ό,τι έχουν κάνει όλα αυτά τα χρόνια» καθώς όπως τόνισε ρισκάρουν πολλές φορές και τη ζωή τους. Τέλος, ο υπουργός έκανε ξεχωριστή αναφορά στις γυναίκες και στους άντρες του Πυροσβεστικού Σώματος, οι οποίοι, όπως είπε, έχουν επιλέξει ένα επάγγελμα , που «δεν είναι σίγουρο αν θα γυρίσουν το βράδυ σπίτι τους για να προστατέψουν εμάς, τις περιουσίες μας και το φυσικό κάλλος».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

