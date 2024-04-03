kataggelies@skai.gr: Γολγοθάς για επιχειρηματίες η σύνδεση POS με τις ταμειακές μηχανές

Αρκετές καταγγελίες που γίνονται τις ημέρες αυτές, στο kataggelies@skai.gr αφορούν τις δυσκολίες που συναντούν επιχειρηματίες στη σύνδεση POS με τις ταμειακές μηχανές.

Οι περισσότεροι επιχειρηματίες, διαμαρτύρονται για το ασφυκτικό χρονικό πλαίσιο, υποστηρίζοντας ότι ο χρόνος δεν επαρκεί. Το θέμα τέθηκε στον υφυπουργό Οικονομικών Χάρη Θεοχάρη που μίλησε στην εκπομπή «Αταίριαστοι» στον ΣΚΑΪ.

«Στις 29 Φεβρουαρίου δώσαμε παράταση. Την ημερομηνία αυτή είχαμε 3.500 διασυνδέσεις και 1η Μαρτίου είχαμε 1.300. Για ποιο λόγο με το που δίνει η πολιτεία την παράταση αποφασίζουν όλοι ότι έχουν χρόνο», ανέφερε ενδεικτικά για το θέμα.

Αναφορικά με τις τράπεζες που δηλώνουν ότι δεν έχουν σύνδεση με POS και αναφορές επιχειρηματιών που υποστηρίζουν ότι δεν βρίσκουν καινούριες ταμειακές, ο υπουργός τόνισε ότι «με τις ποινές των 20.000 ευρώ θέλουμε να δώσουμε το μήνυμα ότι το μέτρο θα εφαρμοστεί. Το 90% έχουν ανταποκριθεί καθώς 145.000 επιχειρηματίες έχουν κάνει τη διασύνδεση 110.000 έχουν κλείσει ραντεβού και μένει ένα 10% το οποίο πρέπει να προχωρήσει τη διαδικασία», είπε και πρόσθεσε «Θα ενεργοποιήσουμε τις ποινές των προστίμων αλλά όχι "τυφλά", θα επικοινωνήσει η ΑΑΔΕ μαζί τους πρώτα».

Στην ερώτηση τι θα γίνει με όσους δεν έχουν ορίσει μέχρι τώρα ραντεβού, ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να δοθεί νέα παράταση. «Πρόστιμα θα υπάρξουν μόνο για τους αδιάφορους. Εάν δεν βρίσκουν τεχνικό μπορούν να πάρουν μηχανή 2 σε 1 που έχει ενσωματωμένο POS».

