ΔΥΠΑ: Την Παρασκευή «κλείνει» το πρόγραμμα απασχόλησης, με έμφαση στην πράσινη οικονομία και τις γυναίκες

Την Παρασκευή 5 Απριλίου 2024 λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για το «πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 5.000 ανέργων, ηλικίας 18-66 ετών, με έμφαση στον τομέα της πράσινης οικονομίας και τις γυναίκες», καθώς έχει ήδη καλυφθεί το 95% του συνολικού αριθμού των διαθέσιμων θέσεων.

Στόχος της δράσης είναι η δημιουργία νέων, «πράσινων» θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν στην πράσινη οικονομία.

Η επιχορήγηση καλύπτει έως το 80% του μισθού και των εισφορών για 15 μήνες, έως 12.264 ευρώ ανά νέα θέση εργασίας.

Τα προγράμματα επιδότησης εργασίας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) απευθύνονται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Όσες ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους αποκλειστικά ηλεκτρονικά είτε α) μέσω της πλατφόρμας e-services της ΔΥΠΑ (dypa.gov.gr) είτε β) μέσω gov.gr στον ακόλουθο σύνδεσμο πατήστε ΕΔΩ

Μετά την υποβολή της αίτησης, η ΔΥΠΑ επιβεβαιώνει ότι η επιχείρηση πληροί τις προϋποθέσεις και οι εργασιακοί της σύμβουλοι υποδεικνύουν υποψηφίους με την ειδικότητα και τα απαιτούμενα προσόντα που δήλωσε ο εργοδότης. Ο εργοδότης επιλέγει τον ωφελούμενο και προχωράει στην πρόσληψη.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 50 εκατ. ευρώ και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πατήσουν ΕΔΩ

Πηγή: skai.gr

