Πάνω από το 90% των επιχειρήσεων έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα σύνδεσης των συσκευών POS με τις ταμειακές μηχανές, ανακοίνωσε την Τρίτη από το βήμα της Βουλής ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης, στο πλαίσιο συζήτησης του νομοσχεδίου που ενσωματώνει ευρωπαϊκή οδηγία για τη φορολόγηση μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων.

Ενόψει της δημοσιοποίησης των επίσημων στοιχείων το απόγευμα, ο κ. Χατζηδάκης είπε ότι «ένα ποσοστό γύρω στο 90% έχει ήδη ενταχθεί», το οποίο είναι ενδεχομένως και παραπάνω, διότι πρέπει να δούμε πόσες εποχικές επιχειρήσεις δεν έχουν ενταχθεί, καθώς δεν έχουν υποχρέωση να ενταχθούν ακόμα εάν δεν ξεκινήσουν να λειτουργούν.

Το ποσοστό αυτό αφορά τις επιχειρήσεις που είτε έχουν συνδέσει την ταμειακή μηχανή με το POS είτε επειδή, με βάση τη σχετική απόφαση, έχουν κλείσει ραντεβού με τον τεχνικό, έως το τέλος Απριλίου, διευκρίνισε ο κ. Χατζηδάκης.

Προειδοποίησε μάλιστα ότι όσοι, έως το τέλος Απριλίου, δεν θα έχουν συνδεθεί «προφανώς θα υποστούν τις συνέπειες του νόμου».

Εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την εξέλιξη αυτή, είπε ότι «ήταν μια δύσκολη μεταρρύθμιση και (ότι) προχωρούμε με τρόπο ιδιαίτερα θετικό. Η Ελλάδα κάνει και με τη διασύνδεση των POS με τις ταμειακές μηχανές ένα σημαντικό βήμα μπροστά, στην κατεύθυνση του ευρωπαϊκού εκσυγχρονισμού και της φορολογικής δικαιοσύνης» υπογράμμισε ο κ. Χατζηδάκης.

Αναφερόμενος εξάλλου στην κυβερνητική τροπολογία που προβλέπει την αύξηση του ορίου για την Golden Visa στα 800.000 ευρώ για τις μεγάλες πόλεις και τα δημοφιλή νησιά, στις 400.000 για άλλες περιοχές, ενώ προβλέπει τις 250.000 για τα διατηρητέα, ο κ. Χατζηδάκης σχολίασε την πρόταση του επικεφαλής του ΠΑΣΟΚ, Ν. Ανδρουλάκη να υπάρχει όριο 800.000 και σε μικρότερα νησιά, όπως αυτά των δυτικών Κυκλάδων. Λαμβάνοντας υπόψη τις αξίες τις αγοράς, που είναι διαφορετικές στα μικρά νησιά, μας φαίνεται υπερβολικό το ποσό που προτείνει ο κ. Ανδρουλάκης, είπε ο κ. Χατζηδάκης. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επέμεινε στην πρότασή του, λέγοντας ότι «σε άλλη περίπτωση [..] υπηρετούνται συμφέροντα κατασκευαστικών εταιρειών που έχουν ήδη στο τραπέζι μεγάλα πρότζεκτ ρήαλ εστέιτ, ιδιαίτερα στις Κυκλάδες». Ανταπαντώντας, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών είπε ότι «εάν θέλαμε να εξυπηρετήσουμε μεγάλα συμφέροντα, για να μπω δηλαδή στη συλλογιστική σας, δεν θα το κρατάγαμε στην Αθήνα το όριο χαμηλότερα; Δεν θα το κρατάγαμε σε άλλα πιο τουριστικά νησιά; Δηλαδή, μέσω των δυτικών Κυκλάδων κάναμε αυτό το σχέδιο, το δαιμόνιο, προκειμένου να εξυπηρετήσουμε το μεγάλα συμφέροντα;»

Πηγή: skai.gr

