Ηράκλειο: Συνελήφθη 26χρονος οδηγός, που παρέσυρε και εγκατέλειψε μια 22χρονη

Στη σύλληψη ενός 26χρονου, ο οποίος με το ΙΧ αυτοκίνητό του παρέσυρε μια 22χρονη και την εγκατέλειψε, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στο Ηράκλειο.
Η παράσυρσή της σημειώθηκε χθες το βράδυ στη συμβολή των οδών Χαρκούτση και Σοφοκλή Βενιζέλου στο Ηράκλειο, όταν αυτή προσπαθούσε να διασχίσει τη διάβαση πεζών. Η νεαρή γυναίκα τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, ενώ μιάμιση ώρα περίπου μετά το ατύχημα, εντοπίστηκε επί του ΒΟΑΚ και συνελήφθη ο οδηγός που παρέσυρε και εγκατέλειψε τη γυναίκα.
Την προανάκριση για το ατύχημα διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Ηρακλείου.
