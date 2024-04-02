POS: Πάνω από 255.000 επιχειρήσεις έχουν διασυνδεθεί ή έχουν προγραμματισμένο ραντεβού

Πάνω από 255.000 είναι οι επιχειρήσεις που ολοκλήρωσαν τη διασύνδεση των ταμειακών τους μηχανών με τα POS ή έχουν προγραμματισμένο ραντεβού για να το κάνουν μέχρι την 30η Απριλίου, οπότε και είναι η καταληκτική προθεσμία. Πρόκειται ουσιαστικά για το 90% των επιχειρήσεων, που είναι υπόχρεες διασύνδεσης.

Πιο αναλυτικά, οι επιχειρήσεις που ολοκλήρωσαν τη διασύνδεση ξεπέρασαν τις 145.000, ενώ πάνω από 110.000 επιχειρήσεις έχουν έρθει σε επικοινωνία με τους τεχνικούς εγκατάστασης και έχουν προγραμματίσει το ραντεβού για τη διασύνδεση των συστημάτων τους στην ειδική εφαρμογή της ΑΑΔΕ. Σημειώνεται δε πως το υπολειπόμενο περίπου 10% των επιχειρήσεων αφορά σε:



• εποχικές επιχειρήσεις, που έχουν περιθώριο να διασυνδεθούν μέχρι και την ημέρα της επανέναρξης λειτουργίας τους,

• επιχειρήσεις που ούτε έχουν διασυνδεθεί μέχρι σήμερα, αλλά ούτε προχώρησαν στον προγραμματισμό ραντεβού για τη διασύνδεση της ταμειακής τους μηχανής με το POS εντός Απριλίου και οι οποίες είναι πλέον αντιμέτωπες με την επιβολή προστίμων. Ήδη από αύριο, η ΑΑΔΕ θα προχωρήσει σε επικοινωνίες, βάσει των διαθέσιμων στοιχείων, με τις εν λόγω επιχειρήσεις, για να διαπιστωθεί αν η καθυστέρηση αυτή οφείλεται σε ανωτέρα βία ή σε αμέλεια, προκειμένου στη συνέχεια να ληφθούν και οι σχετικές αποφάσεις.

Σημειώνεται πως τις τελευταίες ημέρες ο ρυθμός των διασυνδέσεων έχει ενταθεί, καθώς ολοκληρώνονται περί τις 5.000 διασυνδέσεις ημερησίως. Με τους ρυθμούς αυτούς και με τα ήδη προγραμματισμένα ραντεβού, αναμένεται πως το έργο θα ολοκληρωθεί εντός του χρονοδιαγράμματος. Παράλληλα, με στόχο την εύρυθμη ολοκλήρωση του εμβληματικού αυτού έργου, που αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα έργα ψηφιακής μετάβασης των επιχειρήσεων, έχει συγκροτηθεί ομάδα εργασίας που βρίσκεται σε καθημερινή επαφή και συνεργασία με τους τεχνικούς και τις επιχειρήσεις προκειμένου να εντοπίζονται και να διορθώνονται τυχόν αρρυθμίες ή προβλήματα που μπορεί να προκύψουν στη διαδικασία. Παράλληλα, λαμβάνονται υπόψιν όλες οι ανησυχίες και οι προτάσεις των επαγγελματικών φορέων προκειμένου το έργο να υλοποιηθεί ομαλά και χωρίς άλλες καθυστερήσεις.

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης, δήλωσε: «Το είπαμε, το κάναμε! Το έργο της διασύνδεσης των ταμειακών μηχανών με τα POS ολοκληρώνεται εντός του χρονοδιαγράμματος. Κανείς δεν μας πίστευε μέχρι πριν από λίγες εβδομάδες. Τα στοιχεία όμως επιβεβαιώνουν ότι περίπου το 90% των επιχειρήσεων είτε έχουν ολοκληρώσει τη διασύνδεση είτε έχουν προγραμματισμένο ραντεβού για να το κάνουν εντός του Απριλίου. Καμία επιπλέον παράταση δεν πρόκειται να δοθεί, καθώς πλέον η τήρηση της προθεσμίας είναι και ζήτημα δικαιοσύνης σε σχέση με εκείνες τις επιχειρήσεις που έσπευσαν να διασυνδεθούν. Η ΑΑΔΕ θα επικοινωνήσει, τις αμέσως επόμενες ημέρες, με όσους δεν έχουν ακόμη διασυνδεθεί προκειμένου να διαπιστώσει αν αυτό οφείλεται σε ανωτέρα βία. Προχωράμε με αποφασιστικότητα στην υλοποίηση ενός σημαντικού έργου για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής με πολλαπλά οφέλη για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις».

Ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Χάρης Θεοχάρης, δήλωσε: «Είμαστε πια στο τέλος μιας δύσκολης όσο και σημαντικής διαδρομής. Το έργο της διασύνδεσης των POS προχωρά απρόσκοπτα και ολοκληρώνεται εντός του προκαθορισμένου χρονοδιαγράμματος, όπως το θέσαμε εξαρχής στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Είναι ένα έργο μεγάλο, κρίσιμης σημασίας και δεν κάναμε ούτε ένα βήμα πίσω. Σε πείσμα όσων διαβάλλουν την κυβέρνηση, προσπαθώντας με κάθε τρόπο να υποβαθμίσουν και στην ουσία να εμποδίσουν την υλοποίηση μέτρων που αποσκοπούν στην εμπέδωση της φορολογικής δικαιοσύνης, είπαμε ότι η διασύνδεση ταμειακών και POS θα είναι μονόδρομος από εδώ και πέρα. Χωρίς υποχωρήσεις και χωρίς συμβιβασμούς, προς όφελος κάθε φορολογούμενου και ολόκληρου του ελληνικού λαού».

O Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, δήλωσε: «Με μεθοδικότητα, επιμονή και σε στενή καθημερινή συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ένα πολύ σημαντικό και πολυσύνθετο έργο για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής γίνεται πραγματικότητα. Η διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με τα POS συμπληρώνει την ψηφιακή μεταρρύθμιση, που ξεκίνησε με την πλατφόρμα myDATA και τη διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με την ΑΑΔΕ. Συνεχίζουμε να παρακολουθούμε την πορεία του έργου μέχρι να διασυνδεθούν όλα τα ταμειακά συστήματα των επιχειρήσεων με τα POS, σύμφωνα με το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο που έχει τεθεί».

Οι προθεσμίες για τη διασύνδεση POS - ταμειακών μηχανών

Υπενθυμίζεται ότι οι σχετικές προθεσμίες διασύνδεσης των POS με τις ταμειακές μηχανές διαμορφώνονται ως εξής:



- Προθεσμία ολοκλήρωσης της διαδικασίας έως την 30η Απριλίου 2024 έχουν:



• οι επιχειρήσεις που δεν προχώρησαν στην διασύνδεση των συστημάτων τους εντός Μαρτίου, αλλά έχουν προγραμματισμένο ραντεβού με τεχνικό εγκατάστασης εντός Απριλίου.

• επιχειρήσεις που έχουν δηλώσει στο Μητρώο POS ότι πρόκειται να αντικαταστήσουν το ταμειακό τους σύστημα με κάποια από τις νέες διαθέσιμες λύσεις all in one, που δεν απαιτεί επιπλέον ενέργειες διασύνδεσης. Ήδη, έχουν εγκριθεί δύο πάροχοι ηλεκτρονικής τιμολόγησης με τέτοιες λύσεις και πολύ σύντομα αναμένονται περισσότερες.

- Παράλληλα, έως την 30η Απριλίου 2024 έχει οριστεί και η προθεσμία απόσυρσης των φορολογικών μηχανισμών (ΕΑΦΔΣΣ) από τις επιχειρήσεις που τις χρησιμοποιούν.

- Ειδικά οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν ταμειακό σύστημα με λογισμικό ERP και πρέπει να ακολουθήσουν τον βασικό κανόνα διασύνδεσης της Α.1155/2023 για τα POS τους, υπενθυμίζεται ότι έχουν ήδη προθεσμία ως την 31η Μαΐου 2024.

- Τέλος, οι ταμειακές μηχανές των επιχειρήσεων που είναι κλειστές για οποιοδήποτε λόγο (π.χ. εποχικότητα) και θα ανοίξουν μετά το τέλος του παραπάνω χρονοδιαγράμματος θα πρέπει να διασυνδεθούν με τα τερματικά POS που διαθέτουν από την πρώτη ημέρα της επανέναρξης λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Ενεργοποιούνται τα πρόστιμα

Υπενθυμίζεται ότι για όσες υπόχρεες επιχειρήσεις δεν έχουν διασυνδέσει τα συστήματα τους ούτε έχουν προχωρήσει στον προγραμματισμό ραντεβού εντός Απριλίου, είναι αντιμέτωπες με την επιβολή προστίμων εφόσον δεν μπορούν να αιτιολογήσουν ότι δεν το έπραξαν για λόγους ανωτέρας βίας. Συγκεκριμένα, προβλέπεται πρόστιμο 10.000 ευρώ, εφόσον τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα και 20.000 ευρώ για υπόχρεο διπλογραφικό. Τα πρόστιμα αυτά μειώνονται στο μισό για επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες σε οικισμούς με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό έως 3.100 κατοίκους, (πλην των τουριστικών). Σε περίπτωση υποτροπής εντός πενταετίας τα πρόστιμα διπλασιάζονται και για κάθε επόμενη ίδια παράβαση τριπλασιάζονται.

Τέλος, υπενθυμίζεται πως από 1η Απριλίου, 35 κλάδοι λιανικής υποχρεώνονται να έχουν εγκατεστημένα POS και να δέχονται συναλλαγές με κάρτες. Όσοι υπόχρεοι δεν το έχουν πράξει, βρίσκονται πλέον αντιμέτωπες με την επιβολή προστίμου ύψους 1.500 ευρώ ανά παράβαση. Η ΑΑΔΕ θα ξεκινήσει ήδη από αύριο σχετικούς ελέγχους.



Πηγή: skai.gr

