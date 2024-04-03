Έρχονται πρόστιμα - Πάνω από 10.000 επιχειρήσεις δεν σύνδεσαν POS και ταμειακή μηχανή

Του Χρυσόστομου Τσούφη

Παρά τις παρατάσεις , παρά τις αλλεπάλληλες ενημερώσεις από το Υπουργείο Οικονομικών αλλά και την ΑΑΔΕ, παρά ακόμη και τα απανωτά ρεπορτάζ στα ΜΜΕ, περίπου 10.000-12.000 επιχειρήσεις επέλεξαν να γράψουν στα παλαιότερα των υποδημάτων τους τις διορίες και να μην διασυνδέσουν τα POS τους με τις ταμειακές μηχανές.

Μέχρι την πρωταπριλιά που έληξε και η σχετική διορία δεν είχαν προχωρήσει σε καμιά κίνηση, δεν είχαν καν κανονίσει ραντεβού με κάποιο τεχνικό για τον Απρίλιο – ώστε να καλύπτονται έως το τέλος του Απριλίου – και τώρα κινδυνεύουν με πρόστιμο 10.000€ έως 20.000€ ανάλογα με το αν τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία.

Πάντως, ακόμη και σε αυτό το σημείο, η ΑΑΔΕ δεν πρόκειται να εξαντλήσει την αυστηρότητα της και αμέσως να «ράψει» κοστούμι στους «ανυπάκουους». Αντίθετα από σήμερα κιόλας, θα επιχειρήσει να επικοινωνήσει με κάθε μία από αυτές τις επιχειρήσεις ζητώντας σε πρώτο στάδιο εξηγήσεις. Αν αυτές δοθούν και κριθούν επαρκείς, τότε και τα πρόστιμα δεν θα επιβληθούν.

Υπάρχουν ακόμη περίπου 18.000 με 20.000 επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν ολοκληρώσει τη σύνδεση και δεν έχουν προγραμματίσει ραντεβού για τον Απρίλιο. Αυτές όμως είναι εποχικές και εξαιρούνται από το ...επίσημο χρονοδιάγραμμα καθώς η δική τους υποχρέωση είναι να έχουν ολοκληρώσει τη διασύνδεση μέχρι μία ημέρα πριν την επανέναρξη (διότι εξυπακούεται ότι όλο αυτό το διάστημα δεν λειτουργούν) της δραστηριότητας τους. ΄

Σε κάθε περίπτωση πάντως στο Υπουργείο Οικονομικών εκφράζουν και ικανοποίηση αλλά και ανακούφιση, διότι η διαδικασία της διασύνδεσης (σχεδόν) ολοκληρώθηκε έγκαιρα. Το 90% των επιχειρήσεων θα έχει ολοκληρώσει τη διασύνδεση ταμειακών-pos έως το τέλος του μήνα. 145.000 το έχουν κάνει ήδη και 110.000 έχουν ραντεβού με τεχνικό εντός των επόμενων 27 ημερών. «Φανταστείτε τι θα γινόταν αν δεν τα καταφέρναμε» έλεγε χαρακτηριστικά στο skai.gr αξιωματούχος της κυβέρνησης.

Ταυτόχρονα, από το Υπουργείο Οικονομικών ξεκαθάριζαν κι ένα ακόμη θολό σημείο που έχει να κάνει με τους 35 κλάδους λιανικής οι οποίοι ήταν υποχρεωμένοι έως τις 31 Μαρτίου να προμηθευτούν POS προκειμένου να δίνουν τη δυνατότητα στους πελάτες τους – εφόσον εκείνοι το επιθυμούν – να πληρώνουν με κάρτα. Μιλάμε μεταξύ άλλων για λαϊκές αγορές, θέατρα και κινηματογράφους, παντοπωλεία, ασφάλειες και διαφήμιση.

Οι επιχειρήσεις αυτές αριθμούν στην περιοχή των 110.000 και οι υποχρεώσεις τους δεν τελειώνουν στην προμήθεια του POS. Πρέπει, όσες από αυτές διαθέτουν ταμειακές μηχανές γιατί π.χ. ταξί και ασφαλιστές δεν έχουν, να τις διασυνδέσουν με τα POS με καταληκτική ημερομηνία την 30η Απριλίου.

Μπορεί να δηλαδή να έχουν γλιτώσει το πρόστιμο των 1500€ της μη έγκαιρης προμήθειας POS αλλά απειλούνται ακόμη με αυτό των 10.000€-20.000€.

