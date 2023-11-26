Σε ισχύ παραμένει απαγορευτικό απόπλου από το λιμάνι του Πειραιά και από το λιμάνι του Λαυρίου, ενώ δεν εκτελούνται τα δρομολόγια προς τον Αργοσαρωνικό.

Κανονικά διεξαγονται τα δρομολόγια των πλοιων απο το λιμανι της Ραφηνας καθώς και στην πορθμειακή γραμμή Ηγουμενίτσα - Κέρκυρα.

Δεν εκτελούνται τα δρομολόγια των πλοίων στις πορθμειακές γραμμές Αγία Μαρίνα-Νέα Στύρα, Καβάλα-Πρίνος, Κεραμωτή-Θάσος, Ρίο-Αντίρριο, Κυλλήνη-Ζάκυνθος και Κυλλήνη-Κεφαλονιά.

Σύμφωνα με το Λιμενικό το νέο επικαιροποιημένο δελτίο για τα δρομολόγια των πλοίων αναμένεται μετά τις 5 το απόγευμα.





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.