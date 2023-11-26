Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου: Aναλυτικά ποια δρομολόγια δεν εκτελούνται

Κανονικά διεξαγονται τα δρομολογια των πλοιων απο το λιμανι της Ραφηνας καθώς και στην πορθμειακή γραμμή Ηγουμενίτσα - Κέρκυρα.

Κακοκαιρία Μπετίνα- Απαγορευτικό απόπλου: Ποια δρομολόγια δεν εκτελούνται

Σε ισχύ παραμένει απαγορευτικό απόπλου από το λιμάνι του Πειραιά και από το λιμάνι του Λαυρίου, ενώ δεν εκτελούνται τα δρομολόγια προς τον Αργοσαρωνικό.

Κανονικά διεξαγονται τα δρομολόγια των πλοιων απο το λιμανι της Ραφηνας καθώς και στην πορθμειακή γραμμή Ηγουμενίτσα - Κέρκυρα.

Δεν εκτελούνται τα δρομολόγια των πλοίων στις πορθμειακές γραμμές Αγία Μαρίνα-Νέα Στύρα, Καβάλα-Πρίνος, Κεραμωτή-Θάσος, Ρίο-Αντίρριο, Κυλλήνη-Ζάκυνθος και Κυλλήνη-Κεφαλονιά.

Σύμφωνα με το Λιμενικό το νέο επικαιροποιημένο δελτίο για τα δρομολόγια των πλοίων αναμένεται μετά τις 5 το απόγευμα.


 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: απαγορευτικό απόπλου
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark