Γέφυρα του Γοργοπόταμου: Εκδήλωση για τα 81 χρόνια από την ανατίναξη της

Ζωντάνεψαν μνήμες από την ιστορική ανατίναξη της γέφυρας του Γοργοποτάμου σήμερα το πρωί κατά τη διάρκεια της ετήσιας εκδήλωσης για την Εθνική Αντίσταση που γιορτάζεται στο χώρο του Γοργοποτάμου απέναντι από την ιστορική γέφυρα.

Λιγοστοί αντιστασιακοί, αλλά πολλοί περισσότεροι απόγονοι των αντιστασιακών, βρέθηκαν εκεί, παρά το τσουχτερό κρύο, για να τιμήσουν αυτούς που πριν από 81 χρόνια έστειλαν ένα μήνυμα σε όλο τον κόσμο για την αντίσταση των Ελλήνων, παραλύοντας συγχρόνως τον προγραμματισμό του στρατού της γερμανικής κατοχής να προωθηθεί στην Αφρική.

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών και βουλευτής Φθιώτιδας Χρήστος Σταϊκούρας που εκπροσώπησε την κυβέρνηση, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του έκανε ιδιαίτερη αναφορά τόσο στα ιστορικά γεγονότα που κορυφώθηκαν με την ανατίναξη τη Γέφυρας του Γοργοπόταμου όσο και στα μηνύματα ενότητας που έστειλε η κοινή δράση των αντάρτικων ομάδων του Άρη Βελουχιώτη και του Ναπολέοντα Ζέρβα σε συνεργασία με τους Άγγλους σαμποτέρ.

«Υποκλινόμαστε στο φρόνημα, στον ηρωισμό και στην αυτοθυσία των αγωνιστών της Ενωμένης Εθνικής Αντίστασης», τόνισε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Σταϊκούρας, εκπροσωπώντας την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, στον Πανελλήνιο Εορτασμό Εθνικής Αντίστασης.

Ο Χρήστος Σταϊκούρας σημείωσε ακόμη την ανάγκη εθνικής ενότητας κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στις γεωπολιτικές εξελίξεις που κυριαρχούν στην ευρύτερη περιοχή. Υπογράμμισε, με νόημα, τη σημασία που έχει δώσει η κυβέρνηση στους εξοπλισμούς για να διασφαλιστεί η εθνική κυριαρχία.

«Μπορεί να έχουν περάσει 81 χρόνια, αλλά ο Γοργοπόταμος ήταν, είναι και θα είναι λαμπρό παράδειγμα και φωτεινό σύμβολο για την πορεία που πρέπει να ακολουθήσουμε ως χώρα, ως πολιτικό σύστημα, ως πολίτες» τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Σταϊκούρας.

Ο Χρ. Σταϊκούρας υπογράμμισε πως η εθνική ενότητα είναι κυρίαρχο στοιχείο για να πορευτούμε από τώρα και μετά, μέσα στις διεθνείς εξελίξεις, έτσι όπως αυτές καταγράφονται το τελευταίο διάστημα σημειώνοντας πως «μπορεί να έχουν περάσει 81 χρόνια, αλλά ο Γοργοπόταμος ήταν, είναι και θα είναι λαμπρό παράδειγμα και φωτεινό σύμβολο για την πορεία που πρέπει να ακολουθήσουμε ως χώρα, ως πολιτικό σύστημα, ως πολίτες» για να συμπηρώσει: «Τα τελευταία χρόνια η πατρίδα μας βρίσκεται αντιμέτωπη με πολλές, εξωγενείς προκλήσεις. Προκλήσεις στο γεωπολιτικό, το οικονομικό, το υγειονομικό, το ενεργειακό πεδίο. Σε αυτές τις πολύπλοκες και ταραχώδεις συνθήκες, η ελληνική κυβέρνηση απαντά συνετά, αποφασιστικά και δυναμικά. Ενεργεί με αυτοπεποίθηση. Ενδυναμώνει την οικονομία της χώρας και τη διπλωματία της πατρίδας. Θωρακίζει και ισχυροποιεί την Ελλάδα. Αναβαθμίζει τη θέση, το κύρος, την εικόνα της στη διεθνή σκηνή. Δημιουργεί στρατηγικά και οικονομικά αποθέματα, για ένα μέλλον που προδιαγράφεται ρευστό»

Στις εκδηλώσεις για τα 81 χρόνια από την ανατίναξη της Γέφυρας του Γοργοποτάμου δήλωσαν την παρουσία τους όλα τα κόμματα, εκπρόσωποι των οποίων απηύθυναν χαιρετισμούς, όπως επίσης και αντιστασιακές οργανώσεις.

Χαιρετισμό απεύθυναν, εκπρόσωπος της Προεδρίας της Δημοκρατίας, της βρετανικής πρεσβείας όπως επίσης ο δήμαρχος Λαμιέων, Θύμιος Καραΐσκος, και ο αντιπεριφερειάρχης, Κώστας Αποστολόπουλος. Η εκδήλωση έκλεισε με κατάθεση στεφάνων στο μνημείο που υπάρχει στο χώρο των εκδηλώσεων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εκδηλώσεις για τα 81 χρόνια από την ανατίναξη της γέφυρας συνεχίζονται, καθώς έχει οργανωθεί ο ιστορικός περίπατος στο Γοργοπόταμο. Πρόκειται για πεζοπορία στα χνάρια που περπάτησαν τα αντάρτικα τμήματα για να φτάσουν μέχρι τη γέφυρα. Ένα περίπατο που οργανώνει το Σωματείο Φίλοι του Μουσείο Εθνικής Αντίστασης και το τμήμα της Φθιώτιδας των Γενικών Αρχείων του Κράτους, ενώ μέχρι αργά το βράδυ θα είναι ανοιχτό και το Μουσείο Εθνικής Αντίστασης στη Λαμία για επισκέψεις του κοινού.

Οι εκδηλώσεις συνεχίζεται αύριο Δευτέρα και μεθαύριο Τρίτη όπου προγραμματίζονται και ξεναγήσεις μαθητών και σχολείων στο μουσείο Εθνικής Αντίστασης στη Λαμία αλλά και στην έκθεση με θέμα «Μνήμες της Αντίστασης» που οργανώνεται στο Μουσείο Νεότερης Ιστορίας της Λαμίας με την παρουσία του φωτογράφου Νίκου Κοσμίδη.

Οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στην έκθεση αλλά και συγχρόνως θα έχουν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με αρχειακό υλικό από την εξέλιξη της Εθνικής Αντίστασης στη Ρούμελη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

