Με σφοδρότητα έπληξε την Λήμνο το ακραίο καιρικό φαινόμενο Bettina, με τους θυελλώδεις ανέμους και την ισχυρή καταιγίδα που το συνόδευσαν, να προκαλούν μεγάλες ζημιές στη Μύρινα.

Συγκεκριμένα, το βράδυ του Σαββάτου ξεκίνησε αρχικά να εκδηλώνεται με θυελλώδεις ανέμους που έφτασαν αλλά και ξεπερνούσαν τα οκτώ μποφόρ αρχικά Νοτίων διευθύνσεων.

Όμως κατά την διάρκεια της νύχτας στράφηκαν προς Βόρειοι με την ίδια ακριβώς ένταση ενώ ταυτόχρονα ξέσπασε και ισχυρή καταιγίδα σε ολόκληρο το νησί. Ήταν τόσο ισχυρή η ταχύτητα του ανέμου που στην κυριολεξία η θάλασσα βγήκε στην στεριά της παραλιακής του Ρωμεϊκου γιαλού προκαλώντας πολύ μεγάλες ζημιές.

