Απαγορευτικό απόπλου από το λιμάνι του Πειραιά και του Λαυρίου – Ποια πορθμεία είναι κλειστά

Ανεκτέλεστα παραμένουν πολλά δρομολόγια των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών,

Λόγω ισχυρών ανέμων, που σύμφωνα με την ΕΜΥ σε πολλές θαλάσσιες περιοχές φθάνουν κατά τόπους τα 9 και πρόσκαιρα στα πελάγη τα 10 μποφόρ, δεν θα πραγματοποιηθούν και σήμερα πολλά δρομολόγια των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών.

Σε ισχύ έχει τεθεί απαγορευτικό απόπλου από το λιμάνι του Πειραιά, ενώ δεν εκτελούνται δρομολόγια προς τον Αργοσαρωνικό. Κανονικά διεξάγονται τα δρομολόγια από το λιμάνι της Ραφήνας. Σε ισχύ είναι εξάλλου απαγορευτικό απόπλου από το λιμάνι του Λαυρίου.

Επίσης δεν εκτελούνται τα δρομολόγια των πλοίων στις πορθμειακές γραμμές Αγία Μαρίνα-Νέα Στύρα, Καβάλα-Πρίνος, Κεραμωτή-Θάσος,Ηγουμενίτσα-Κέρκυρα, Ρίο-Αντίρριο, Κυλλήνη-Ζάκυνθος και Κυλλήνη-Κεφαλονιά.

Επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν σήμερα ή αύριο καλό είναι πριν από την αναχώρησή τους να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τουριστικά πρακτορεία για τυχόν αλλαγές η τροποποιήσεις των δρομολογίων λόγω της επιδείνωσης των καιρικών συνθηκών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

