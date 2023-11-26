Επέστρεψε στο ναό του Αγίου Δημητρίου η εικόνα της Κυρίας Θεοτόκου

Την εικόνα της Κυρίας Θεοτόκου , την οποία διέσωσε οικογένεια Θεσσαλονικέων από τη πυρκαγιά του 1917 που έκαψε το ναό του Αγίου Δημητρίου αλλά και όλη τη Θεσσαλονίκη, παρέδωσε σήμερα στο ναό ο νεοενθρονιστείς μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ.Φιλόθεος .

Η εικόνα αυτή βρισκόταν στο ναό του Αγίου Δημητρίου και την διέσωσε η οικογένεια Καλτσά, η οποία την πήρε μαζί της όταν το 1930 έφυγε από την Θεσσαλονίκη και αργότερα εγκαταστάθηκε στη Χαλκίδα.

Την ιστορία της εικόνας αφηγήθηκε ο μητροπολίτης Φιλόθεος παραδίδοντάς την μετά τον όρθρο και το αρχιερατικό συλλείτουργο που τελέστηκε στον ναό του πολιούχου της Θεσσαλονίκης, Αγίου Δημητρίου.

«Την τελευταία Κυριακή που λειτούργησα στη Χαλκίδα , στο ναό του Αγίου Νικολάου όπου βαπτίστηκα ,ανατράφηκα και χειροτονήθηκα από τον άγιο Χαλκίδος , την ώρα της διανομής του αντιδώρου ήρθε κάποιος κύριος και μου λέει: "στο τέλος σας θέλω κάτι". Περίμενε ο άνθρωπος να δώσω το αντίδωρο και μόλις τελείωσα ήρθε κοντά μου και μου λέει: "θέλω κάτι να σας δώσω για τη Θεσσαλονίκη". Λέω "ευχαρίστως , πότε θέλετε να συναντηθούμε;"Συναντηθήκαμε μία ημέρα και μου έφερε αυτή την εικόνα. Ο άνθρωπος αυτός, Γεώργιος Καλτσάς ονομάζεται, καταγόταν από τη Θεσσαλονίκη, οι γονείς του οι παππούδες του και έμεναν εδώ. Στη δεκαετία του ΄30 έφυγαν από τη Θεσσαλονίκη και ύστερα από πολλά χρόνια βρέθηκαν στη Χαλκίδα ο ίδιος και οι οικογένειά του . Η εικόνα αυτή της Παναγίας υπήρχε στο ναό του Αγίου Δημητρίου πριν την πυρκαγιά του 1917 και η οικογένειά του, στην πυρκαγιά τη μεγάλη του ΄17,διέσωσε αυτή την εικόνα . Κι αυτή η εικόνα έμεινε στα χέρια της οικογένειας του, σε αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος- εντελώς τυχαία; -τίποτα δεν είναι τυχαίο στη ζωή μας, θέλησε να μου την προσφέρει γιατί μου είπε ότι η θέση αυτής της εικόνας είναι στον Άγιο Δημήτριο και όχι στο σπίτι του. Τον ευχαριστούμε λοιπόν πολύ . Να έχουμε όλοι μας την ευλογία της Θεοτόκου. Θα αναλάβω εγώ προσωπικά τα έξοδα της συντηρήσεως της εικόνος και θα την τοποθετήσουμε εδώ στο ναό ούτως ώστε να έχουμε την ευλογία να μας θυμίζει την πυρκαγιά του ’17 από την οποία καταστράφηκε μεν η πόλη αλλά και διεσώθη χάρη στον άγιο Δημήτριο και μακάρι να αποτρέπει ο Θεός δια των πρεσβειών της υπεραγίας Θεοτόκου και του Αγίου Δημητρίου κάθε ενάντια απειλή» ανέφερε ο μητροπολίτης Φιλόθεος, ο οποίος μετά το πέρας της θείας λειτουργίας δέχθηκε ευχές του κλήρου και του λαού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

