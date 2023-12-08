Εξιχνιάστηκε ένοπλη ληστεία που τελέστηκε πριν από πέντε χρόνια στην περιοχή της Θέρμης Θεσσαλονίκης, με θύμα έναν άνδρα 71, τότε, ετών.

Ως ένας από τους δράστες ταυτοποιήθηκε 38χρονος, με καταγωγή από τη Γεωργία, ο οποίος είναι ήδη προσωρινά κρατούμενος για κλοπές. Για την ίδια υπόθεση αναζητούνται άλλοι τρεις συνεργοί του, άγνωστοι προς το παρόν στις Αρχές.

Η ληστεία - σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας - έγινε τις βραδυνές ώρες της 31ης Ιουλίου προς 1η Αυγούστου 2018. Οι δράστες έστησαν καρτέρι έξω από το σπίτι του ηλικιωμένου κι όταν αυτός αποβιβάστηκε από το αυτοκίνητό του, τον πλησίασαν, τον χτύπησαν και του έδεσαν τα χέρια με δεματικά καλώδια. Ακολούθως, κατά την ίδια ανακοίνωση, τον οδήγησαν στο σπίτι του, όπου ερεύνησαν τους χώρους αφαιρώντας χρήματα, κοσμήματα και μία συσκευή κινητής τηλεφωνίας.

Το θύμα κατάφερε να ελευθερωθεί και απευθύνθηκε στις Αρχές καταγγέλλοντας το συμβάν. Σύμφωνα με όσα κατέθεσε, οι δράστες έφεραν όπλο μαζί τους με το οποίο τον απειλούσαν.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του 38χρονου διαβιβάζεται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. Περιλαμβάνει δε, τις πράξεις της από κοινού ληστείας, της παράνομης κατακράτησης και της παράβασης του νόμου περί όπλων.

Πηγή: skai.gr

