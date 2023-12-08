Ξεκινά σήμερα, Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 12:00, η υποβολή αιτήσεων για την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 81 ατόμων, για την υλοποίηση της δράσης «προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης της χρονικής περιόδου 2023-2024» για τη στελέχωση των ενταγμένων στη δράση βρεφονηπιακών σταθμών της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων είναι τη Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 23:59.

Η υποβολή αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Δημοσίου gov.gr, με κωδικούς TAXISnet, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apaskholese-sto-demosio-tomea/aitese-proslepses-stous-brephonepiakous-stathmous-tou-oaed.

Συγκεκριμένα, η διαδρομή είναι: gov.gr → Εργασία και ασφάλιση → Απασχόληση στον δημόσιο τομέα → Αίτηση πρόσληψης στους βρεφονηπιακούς σταθμούς της ΔΥΠΑ.

Η ΔΥΠΑ εφιστά την προσοχή των υποψηφίων για την ορθή συμπλήρωση των απαιτούμενων πεδίων της αίτησης, σύμφωνα με τις αναλυτικές οδηγίες του εγχειριδίου και όσα περιγράφονται αναλυτικά στο «παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)», με σήμανση έκδοσης «10-06-2021», καθώς σφάλματα κατά τη συμπλήρωση της αίτησης μπορεί να οδηγήσουν στη μη ορθή μοριοδότηση του υποψηφίου.

Με την οριστική υποβολή της αίτησης, παρέχεται στον υποψήφιο σε εκτυπώσιμη μορφή αποδεικτικό του «ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ», με αριθμό πρωτοκόλλου και ακριβή ημερομηνία και ώρα υποβολής.

Οι 81 θέσεις προσωπικού, με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως 31 Αυγούστου 2024, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης της δράσης, κατανέμονται ως εξής: 19 θέσεις εντός του νομού Αττικής, 9 θέσεις στον νομό Αιτωλ/νίας, 5 θέσεις στον νομό Αχαΐας, 2 θέσεις στον νομό Δράμας, 7 θέσεις στον νομό Ημαθίας, 4 θέσεις στον νομό Θεσσαλονίκης, 4 θέσεις στον νομό Ιωαννίνων, 6 θέσεις στον νομό Καβάλας, 6 θέσεις στον νομό Καρδίτσας, 6 θέσεις στον νομό Μεσσηνίας, 2 θέσεις στον νομό Ξάνθης, 3 θέσεις στον νομό Ροδόπης, 2 θέσεις στον νομό Σερρών και 6 θέσεις στον νομό Τρικάλων.

Η επιμέρους κατανομή των ατόμων εντός εκάστου νομού αναγράφεται στην οικεία ανακοίνωση (ΣΟΧ 2-2023), που είναι αναρτημένη στη διαδικτυακή πύλη της ΔΥΠΑ: www.dypa.gov.gr.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΤΕ ή ΔΕ).

Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως, σε κάθε περίπτωση, ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Επίσης, η ΔΥΠΑ ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ως προς τα εξής:

- δεν είναι δυνατή η υποβολή αίτησης, μετά την καταληκτική ημερομηνία,

- δεν εξετάζονται αιτήσεις που υποβάλλονται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο και όχι μέσω της πλατφόρμας της ΔΥΠΑ,

- το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης στη ΔΥΠΑ.

Οι ιδιόκτητοι βρεφονηπιακοί σταθμοί της ΔΥΠΑ λειτουργούν από 1 Σεπτεμβρίου έως 31 Ιουλίου, από τις 06:45 έως τις 16:00 (Δευτέρα έως Παρασκευή) και απευθύνονται σε βρέφη-νήπια από 6 μηνών έως 4 ετών. Η φιλοξενία των βρεφών-νηπίων είναι δωρεάν. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, εφαρμόζεται ημερήσιο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης για την αρμονική ψυχοσωματική και εκπαιδευτική ανάπτυξη των παιδιών. Τα κριτήρια επιλογής είναι οικονομικά, (με προτεραιότητα στις οικογένειες χαμηλότερου εισοδήματος) και κοινωνικά (πολύτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες, ορφανά, γονείς με αναπηρία κ.λπ.).

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τη διεύθυνση αυτή.

