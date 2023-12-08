Ημέρα μνήμνης και πένθους είναι η σημερινή για τα Χανιά, καθώς συμπληρώνονται 57 χρόνια από το ναυάγιο του πλοίου «Ηράκλειον» στα ανοικτά της νησίδας Φαλκονέρα και 54 χρόνια από την πτώση αεροσκάφους της Ολυμπιακής Αεροπορίας στο όρος Κερατέα.

Στις δύο τραγωδίες έχασαν την ζωή τους 314 ανθρωποι, με την 8η Δεκεμβρίου να χαρακτηρίζεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου της πόλης που ελήφθη στις 9 Δεκεμβρίου του 1969 ως αποφράδα ημέρα για τα Χανιά.

Ναυάγιο της Φαλκονέρας

Στις 8 Δεκεμβρίου του 1966 το πλοίο «Ηράκλειον», που εκτελούσε το δρομολόγιο από το λιμάνι της Σούδας στον Πειραιά, βυθίστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες κοντά στην βραχονησίδα Φαλκονέρα, 23 ν.μ. βορειοδυτικά της Μήλου, λόγω μετατόπισης φορτίου και μετά από εισροή υδάτων από την μπουκαπόρτα του πλοίου, με αποτέλεσμα να βρουν τον θάνατο 224 άνθρωποι.

Ωστόσο, ο ακριβής αριθμός των επιβατών παραμένει αδιευκρίνιστος, καθώς τότε εκδίδοντο εισιτήρια και μέσα στο πλοίο, όπου σύμφωνα με τις τότε μαρτυρίες επιζώντων υπήρχαν και άλλοι επιβάτες, οι οποίοι δεν έχουν καταγραφεί πουθενά.

Από το ναυάγιο διασώθηκαν 47 από τους επιβαίνοντες στο πλοίο.

Συντριβή του «Νήσος Κέρκυρα»

Τρία χρόνια μετά, στις 8 Δεκεμβρίου 1969, αεροσκάφος της Ολυμπιακής Αεροπορίας που εκτελούσε το δρομολόγιο Χανιά-Αθήνα κατέπεσε στο όρος Κερατέα με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 85 επιβάτες και τα πέντε μέλη του πληρώματος.

Τα αεροσκάφος με το νηολόγιο SX-DAE ήταν ένα Douglas DC-6B, με το όνομα «Νήσος Κέρκυρα».

Το αεροσκάφος συνετρίβη στο βουνό που βρίσκεται πάνω από την Κερατέα σε απόσταση 21 ναυτικών μιλίων νοτιοανατολικά του αεροδρομίου του Ελληνικού, λίγα λεπτά πριν από την προσγείωσή του.

Πηγή: skai.gr

