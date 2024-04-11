Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ελεύθερος ο 15χρονος για την αρπαγή 16χρονης στο Ηράκλειο

Ο 15χρονος και ο πατέρας του που επίσης συνελήφθη αφέθηκαν ελεύθεροι με προφορική εντολή του εισαγγελέα

Κρήτη, αρπαγή 16χρονης

Αντιμέτωπος με την κατηγορία της αρπαγής ανήλικης είναι ένας 15χρονος στο Ηράκλειο καθώς φέρεται να ήταν ο υπαίτιος για την εξαφάνισης 16χρονης για την οποία μάλιστα είχε ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός missing kid alert μετά από σχετική εισαγγελική εντολή.

Ο 15χρονος όπως προέκυψε είχε προχωρήσει στην αρπαγή της 16χρονης η οποία αναζητούνταν από την περασμένη Τρίτη στο Ηράκλειο.

Τελική η ανήλικη εντοπίστηκε χθες σε περιοχή του Δήμου Γόρτυνας και έχει επιστρέψει ήδη στο σπίτι της.

Ο 15χρονος, που συνελήφθη για αρπαγή, αλλά και ο πατέρας του που επίσης συνελήφθη αφέθηκαν ελεύθεροι με προφορική εντολή του εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ηράκλειο αρπαγή ανήλικοι
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark