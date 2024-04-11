Αντιμέτωπος με την κατηγορία της αρπαγής ανήλικης είναι ένας 15χρονος στο Ηράκλειο καθώς φέρεται να ήταν ο υπαίτιος για την εξαφάνισης 16χρονης για την οποία μάλιστα είχε ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός missing kid alert μετά από σχετική εισαγγελική εντολή.
Ο 15χρονος όπως προέκυψε είχε προχωρήσει στην αρπαγή της 16χρονης η οποία αναζητούνταν από την περασμένη Τρίτη στο Ηράκλειο.
Τελική η ανήλικη εντοπίστηκε χθες σε περιοχή του Δήμου Γόρτυνας και έχει επιστρέψει ήδη στο σπίτι της.
Ο 15χρονος, που συνελήφθη για αρπαγή, αλλά και ο πατέρας του που επίσης συνελήφθη αφέθηκαν ελεύθεροι με προφορική εντολή του εισαγγελέα.
