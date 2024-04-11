«Καλύτερα να με σκοτώσετε παρά να επιστρέψω σε αυτή τη βρώμικη φυλακή. Δεν θα το αντέξω. Να την κάψετε πρέπει» είπε κατά την απολογία του σε δικαστές και ενόρκους ο 60χρονος από χωριό του νομού Ηρακλείου, ο οποίος κάθισε στο εδώλιο για την σεξουαλική κακοποίηση ενός 16χρονου αγοριού, διατρανώνοντας την αθωότητα του.

Όμως για την έδρα η ετυμηγορία ήταν μία και μάλιστα ομόφωνη: ενοχή σύμφωνα με το κατηγορητήριο. Ο 60χρονος καταδικάστηκε σε συνολική ποινή κάθειρξης 11 ετών, ενώ η έφεση δεν έχει αναστέλλουσα δύναμη (η απόφαση ήταν κατά πλειοψηφία 5-2) και έτσι θα επιστρέψει στη φυλακή που τόσο πολύ φοβάται, όπως περιέγραψε στην απολογία του νωρίς το μεσημέρι της Τετάρτης.

«Δεν ξέρετε όλο αυτό τον καιρό τι έχω τραβήξει στη βρώμικη φυλακή που είμαι κλεισμένος. Έπρεπε να την κάψουν αυτή τη φυλακή. Φοβάμαι ακόμα και να κοιμηθώ. Με ανοιχτά μάτια κοιμάμαι για να μη με βιάσουν. Ζήτησα από τους φύλακες να με βάλουν σε κρεβάτι με τοίχο. «Παππού, ήθελες αγοράκι;;» με χλευάζουν, με ειρωνεύονται. Καλύτερα να με σκοτώσετε, παρά να με στείλετε πίσω» είπε, ισχυριζόμενος ότι δεν είναι παιδοβιαστής.

Στον 60χρονο αποδίδεται ότι εκμεταλλεύτηκε την αγάπη του 16χρονου για τα ζώα και κυρίως για τα άλογα. Αυτός ήταν ο λόγος της γνωριμίας τους και της επίσκεψης του ανήλικου εκείνη την ημέρα στη φάρμα του κατηγορούμενου.

Το παιδί, το οποίο παρακολουθούνταν από παιδοψυχίατρο λόγω της ιδιαίτερης ψυχοσύνθεσης του, είχε μεγάλη αδυναμία στα άλογα. Και ο ίδιος ο κατηγορούμενος περιέγραψε ότι μόλις ο ανήλικος αντίκρισε τα άλογα του, έσπευσε να τα αγκαλιάσει και μάλιστα δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυα του.

Ουδέποτε, κατά την απολογία του, αποδέχθηκε το παραμικρό απ’ όσα του αποδίδονται. Ισχυρίστηκε ότι βρέθηκε σε αυτή τη δυσχερή θέση από ένα παιδί που δεν δίστασε να δικάσει ακόμα και τους γονείς του όταν του χαλούσαν το χατίρι.

Τι λέει η οικογένεια του αγοριού

Από την πλευρά της οικογένειας του αγοριού παραστάθηκαν οι δικηγόροι Γιώργος και Νίκος Στειακάκης.

Σε δήλωσή του στο cretalive ο κ. Νίκος Στειακάκης αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Η ποινική μεταχείριση του κατηγορουμένου ήταν ανάλογη με την απαξία της πράξης που τέλεσε. Η οικογένεια του ανηλίκου εκφράζει την ικανοποίηση της. Άλλωστε η ομόφωνη απόφαση του δικαστηρίου δεν αφήνει ενδοιασμό για τη στάση της Δικαιοσύνης απέναντι σε τέτοια ειδεχθή εγκλήματα»

Πηγή: skai.gr

