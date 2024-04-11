Χρυσοχοΐδης: Νέο 5ψήφιο νούμερο για την ανήλικη παραβατικότητα - «Safe houses» σε όλη την Ελλάδα

Δέσμευση με εντολή του πρωθυπουργού είναι η ανασύνταξη της Ελληνικής Αστυνομίας, τόνισε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας στο EΡΤnews.

«Πολύ σύντομα θα υπάρχει αποτέλεσμα της ποινικής διερεύνησης και για το θέμα του αστυνομικού τμήματος των Αγίων Αναργύρων αλλά και για τους υπόδικους στις τάξεις της ΕΛ.ΑΣ. που ανέρχονται σε 97 στις 60.000», τόνισε και πρόσθεσε «Κινούνται διαδικασίες ώστε κάποιοι να αποταχθούν».

Αναφερόμενος στην παραβατικότητα των ανηλίκων και της ενδοοικογενειακής βίας τόνισε ότι «μόνο το προηγούμενο βράδυ εντοπίστηκαν 110 περιστατικά και έγιναν, 63 συλλήψεις. Είναι κοινωνικό το ζήτημα και ο κόσμος εμπιστεύεται την αστυνομία.

«Η βία μεταξύ ανηλίκων υπήρχε πάντα. Εμείς στις μικρές κοινωνίες είχαμε ένα σημείο διαχωριστικό, ένα σημείο μίσους. Από το ποδόσφαιρο μέχρι την καταγωγή μας. Τώρα έχει δύο ξεχωριστά χαρακτηριστικά: Οργανώνονται σε συμμορίες τα παιδιά και η βία είναι πολύ έντονη», είπε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης επισημαίνοντας ότι σε λίγες ημέρες, νέο πενταψήφιο νούμερο θα τεθεί σε λειτουργία με ειδικά εκπαιδευμένους τηλεφωνητές στην Υποδιεύθυνση Ανηλίκων Αττικής που θα δέχονται μηνύματα όλο το 24ωρο, για αυτόματη παρέμβαση.

«Έσπασε ο νόμος της σιωπής και ανοίγουν κλειστά στόματα. Τους τελευταίους δύο μήνες έγιναν 500 συλλήψεις ανηλίκων αλλά και γονέων, τόνισε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, επισημαίνοντας ότι το θέμα της ποινικής μεταχείρισης ανηλίκων είναι πολύ ευαίσθητο.

Εκτός από το νέο πενταψήφιο νούμερο, ο κ. Χρυσοχοΐδης, παρέθεσε και τα εξής μέτρα:

Σε κάθε πλατεία υπάρχει «soft» αστυνομική παρουσία, προληπτικά, κυρίως άοπλες γυναίκες αστυνομικοί αλλά και άντρες με πολιτικά.

Καταγράφονται τα ανήλικα παιδιά που συστηματικά παραβατούν με μικρές ληστείες και κλοπές.

Ανά πάσα στιγμή θα αντιμετωπίζεται είτε έκκληση γονέα είτε παιδιού, είτε μαρτυρία με τον νέο πενταψήφιο αριθμό.

Συμπληρώνεται το πλαίσιο από ένα panic button αντίστοιχο με την ενδοικογενειακή βία.

«Υποθέτω ότι βλέπετε περισσότερους αστυνομικούς στον δρόμο. Θέλουμε restart στην ΕΛ. ΑΣ. και είναι τεράστια πρόκληση για εμένα και τον πρωθυπουργό που έδωσε την εντολή να αναγεννηθεί η ελληνική αστυνομία με στόχο την ασφάλεια και την προστασία των αδυνάτων», τόνισε ο κ. Χρυσοχοΐδης.

«Από την Παρασκευή που θα υπάρχουν και τα safe houses θα είμαστε ακόμα πιο αποτελεσματικοί»

Σχετικά με το έγκλημα στους Άγιους Αναργύρους ο υπουργός τόνισε ότι σε αυτό το περιστατικό έχουν συμβεί μια σειρά από λάθη που τα εντοπίζει η έρευνα και εκεί θα αποδοθούν ευθύνες. «Έχουμε κάνει ένα δεκάλογο που θα πρέπει να γνωρίζει ένας αστυνομικός για να αντιμετωπίζει τέτοια ζητήματα. Πρέπει να γίνεται συνέχεια εκπαίδευση. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι όταν πλέον μια γυναίκα παίρνει τηλέφωνο ή έρχεται στο τμήμα, είναι δίπλα μας. Την κρατάμε εκεί για την ασφάλειά της. Θα ανακοινώσουμε safe houses σε όλη την Ελλάδα για να φιλοξενεί άτομα που αντιμετωπίζουν πρόβλημα ασφάλειας», είπε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

«Είναι ακόμα μεγαλύτερο το κίνητρό μου για να φτιάξω την αστυνομία με τέτοιο τρόπο ώστε να μην ξανασυμβεί τέτοιο περιστατικό», τόνισε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης σχετικά με το έγκλημα στους Άγιους Αναργύρους

Τους τελευταίους 2 μήνες έχουμε 500 συλλήψεις ανηλίκων και γονέων. Πρέπει και το θέμα της διαχείρισης των ανηλίκων να δούμε και των γονέων, τόνισε ο υπουργός

