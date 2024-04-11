Λογαριασμός
Αφρικανική σκόνη ξανά προ των πυλών - Θα σκεπάσει τη χώρα – Δείτε τον χάρτη του meteo

Αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα από σήμερα το μεσημέρι μέχρι και το Σαββατοκύριακο

αφρικανικη σκονη

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η γενική ατμοσφαιρική κυκλοφορία θα ευνοήσει τη μεταφορά σκόνης από τα βορειοανατολικά προς τη χώρα μας με αποτέλεσμα τη σχετική αύξηση των συγκεντρώσεών της από το μεσημέρι της Πέμπτης 11/04.

Οι αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης θα διατηρηθούν μέχρι το Σαββατοκύριακο 13-14/04.

Στον χάρτη που ακολουθεί παρουσιάζονται ενδεικτικά οι εκτιμώμενες συγκεντρώσεις ατμοσφαιρικής σκόνης, κατά τη διάρκεια των βραδινών  ωρών της Πέμπτης 11/04.

Πηγή: skai.gr

TAGS: αφρικανική σκόνη
