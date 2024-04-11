Σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η γενική ατμοσφαιρική κυκλοφορία θα ευνοήσει τη μεταφορά σκόνης από τα βορειοανατολικά προς τη χώρα μας με αποτέλεσμα τη σχετική αύξηση των συγκεντρώσεών της από το μεσημέρι της Πέμπτης 11/04.

Οι αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης θα διατηρηθούν μέχρι το Σαββατοκύριακο 13-14/04.

Στον χάρτη που ακολουθεί παρουσιάζονται ενδεικτικά οι εκτιμώμενες συγκεντρώσεις ατμοσφαιρικής σκόνης, κατά τη διάρκεια των βραδινών ωρών της Πέμπτης 11/04.

Πηγή: skai.gr

