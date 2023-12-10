Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στην ΜΕΘ του Βενιζέλειου Νοσοκομείου Ηρακλείου, η 17χρονη μαθήτρια που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ανακοπή καρδιάς, μετά από αλλεργικό σοκ που φέρεται να υπέστη, κατά τη διάρκεια της σχολικής εκδρομής που πραγματοποιεί το σχολείο της στο Ηράκλειο.

Σε ανακοίνωση του Διοικητή του Νοσοκομείου αναφέρεται ότι:

«Σήμερα Κυριακή 10-12-2023 διακομίστηκε στο ΤΕΠ του Νοσοκομείου μας με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και με συνοδεία Ιατρού, ανήλικη 17 ετών σε καρδιακή ανακοπή (ασυστολία).

Διασωληνώθηκε και μετά από 10 λεπτά εξειδικευμένης αναζωογόνησης ανέκτησε καρδιακό ρυθμό. Η αρτηριακή πίεση υποστηρίχθηκε με αγγειοσυσπαστικά φάρμακα και υποβλήθηκε στις απαραίτητες εξετάσεις. Μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου για σταθεροποίηση και νοσηλεία. Η κατάσταση της υγείας της παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

