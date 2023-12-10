Φωτιά σε ισόγειο στο Ρέθυμνο: Στο νοσοκομείο γυναίκα με εγκαύματα

Με εγκαύματα στο σώμα της μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου γυναίκα η οποία προσπάθησε να σβήσει τη φωτιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα στο χώρο της κουζίνας στο σπίτι όπου διαμένει.
Στην περιοχή Ρουσσοσπίτι, από αιτία που διερευνά το ανακριτικό της Π.Υ, εκδηλώθηκε η φωτιά στην ισόγεια κατοικία και άμεσα έφτασαν τρία οχήματα με επτά πυροσβέστες που κατάφεραν να την σβήσουν πριν καταστραφεί ολοκληρωτικά η οικία.
Οι πυροσβέστες ενημέρωσαν το ΕΚΑΒ για την εγκαυματία γυναίκα η οποία παρελήφθη και διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
- Αποκαλύψεις ΣΚΑΪ: Έξι μαρτυρικές καταθέσεις για τον 18χρονο - Κρυμμένα στο πάρκινγκ, δίπλα στο κλειστό του Ρέντη τα «πολεμοφόδια»
- Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Σύνταγμα για το Χάσκι της Αράχωβας - Φωτογραφίες
- Επεισόδια στου Ρέντη: Κατηγορητήριο «καταπέλτης» για τον 18χρονο - Ποινική δίωξη με 7 κακουργήματα και πλημμελήματα εναντίον του
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.