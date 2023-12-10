Λογαριασμός
Φωτιά σε ισόγειο στο Ρέθυμνο: Στο νοσοκομείο γυναίκα με εγκαύματα

Η γυναίκα προσπάθησε να σβήσει μόνη της τη φωτιά που ξέσπασε στο σπίτι της

Πυροσβεστική

Με εγκαύματα στο σώμα της μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου γυναίκα η οποία προσπάθησε να σβήσει τη φωτιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα στο χώρο της κουζίνας στο σπίτι όπου διαμένει.

Στην περιοχή Ρουσσοσπίτι, από αιτία που διερευνά το ανακριτικό της Π.Υ, εκδηλώθηκε η φωτιά στην ισόγεια κατοικία και άμεσα έφτασαν τρία οχήματα με επτά πυροσβέστες που κατάφεραν να την σβήσουν πριν καταστραφεί ολοκληρωτικά η οικία.

Οι πυροσβέστες ενημέρωσαν το ΕΚΑΒ για την εγκαυματία γυναίκα η οποία παρελήφθη και διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

