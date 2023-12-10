Συναγερμός σήμανε το πρωί στο ΕΚΑΒ καθώς 17χρονη μαθήτρια που είχε έρθει εκδρομή με το σχολείο της στο Ηράκλειο, από άλλη περιοχή της χώρας, υπέστη ανακοπή μετά από αλλεργικό σοκ.
Η μαθήτρια κατέρρευσε στο ξενοδοχείο όπου είχε καταλύσει το σχολείο της, ενώ άμεση ήταν η κινητοποίηση του ΕΚΑΒ. Η 17χροννη διασωληνωμένη μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου όπου και νοσηλεύεται.
Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις η κοπέλα φαίνεται πως κατανάλωσε κάποιο τρόφιμο το οποίο της προκάλεσε το αλλεργικό σοκ και στη συνέχεια την ανακοπή.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.