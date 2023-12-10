Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ηράκλειο: 17χρονη μαθήτρια υπέστη ανακοπή μετά από αλλεργικό σοκ - Είχε πάει εκδρομή με το σχολείο της

Κατέρρευσε στο ξενοδοχείο που διέμενε - Νοσηλεύεται στο Βενιζέλειο

Ασθενοφόρο

Συναγερμός σήμανε το πρωί στο ΕΚΑΒ καθώς 17χρονη μαθήτρια που είχε έρθει εκδρομή με το σχολείο της στο Ηράκλειο, από άλλη περιοχή της χώρας, υπέστη ανακοπή μετά από αλλεργικό σοκ.

Η μαθήτρια κατέρρευσε στο ξενοδοχείο όπου είχε καταλύσει το σχολείο της, ενώ άμεση ήταν η κινητοποίηση του ΕΚΑΒ. Η 17χροννη διασωληνωμένη μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου όπου και νοσηλεύεται.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις η κοπέλα φαίνεται πως κατανάλωσε κάποιο τρόφιμο το οποίο της προκάλεσε το αλλεργικό σοκ και στη συνέχεια την ανακοπή.

Πηγή: cretalive.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ηράκλειο μαθήτρια Αλλεργικό σοκ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark