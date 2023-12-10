Συναγερμός σήμανε το πρωί στο ΕΚΑΒ καθώς 17χρονη μαθήτρια που είχε έρθει εκδρομή με το σχολείο της στο Ηράκλειο, από άλλη περιοχή της χώρας, υπέστη ανακοπή μετά από αλλεργικό σοκ.

Η μαθήτρια κατέρρευσε στο ξενοδοχείο όπου είχε καταλύσει το σχολείο της, ενώ άμεση ήταν η κινητοποίηση του ΕΚΑΒ. Η 17χροννη διασωληνωμένη μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου όπου και νοσηλεύεται.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις η κοπέλα φαίνεται πως κατανάλωσε κάποιο τρόφιμο το οποίο της προκάλεσε το αλλεργικό σοκ και στη συνέχεια την ανακοπή.

Πηγή: cretalive.gr

