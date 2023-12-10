Σε εξέλιξη βρίσκεται από το απόγευμα της Κυριακής, επιχείρηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ηρακλείου, για την κατάσβεση πυρκαγιάς στο χώρο των πρώην κατασκηνώσεων στην περιοχή Κοκκίνη Χάνι, του Δήμου Χερσονήσου.

Η φωτιά ξεκίνησε, άγνωστο πως, από εγκαταλελειμμένο κτίριο εντός του χώρου, ενώ η επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων ήταν άμεση, με 12 πυροσβέστες που έσπευσαν με πέντε οχήματα.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία η φωτιά έχει περιοριστεί, ενώ το εγκαταλελειμμένο κτίριο στο οποίο εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, καταστράφηκε ολοσχερώς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

