Ηράκλειο: Στις φλόγες εγκαταλελειμμένο κτίριο στην περιοχή Κοκκίνη Χάνι

Η φωτιά έχει περιοριστεί

πυροσβεστική

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το απόγευμα της Κυριακής, επιχείρηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ηρακλείου, για την κατάσβεση πυρκαγιάς στο χώρο των πρώην κατασκηνώσεων στην περιοχή Κοκκίνη Χάνι, του Δήμου Χερσονήσου. 

Η φωτιά ξεκίνησε, άγνωστο πως, από εγκαταλελειμμένο κτίριο εντός του χώρου, ενώ η επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων ήταν άμεση, με 12 πυροσβέστες που έσπευσαν με πέντε οχήματα. 

Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία η φωτιά έχει περιοριστεί, ενώ το εγκαταλελειμμένο κτίριο στο οποίο εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, καταστράφηκε ολοσχερώς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

