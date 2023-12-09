Στη σύλληψη ενός εν ενεργεία αστυνομικού σε υπηρεσία του Ηρακλείου, ο οποίος οδηγούσε ιδιωτικό ασθενοφόρο, προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές. Η σύλληψή του έγινε κατά τη διάρκεια επιχείρησης που στήθηκε χθες το μεσημέρι, Παρασκευής 8 Δεκεμβρίου, μετά από καταγγελία για τις μεταφορές που εκτελούσε επί πληρωμή.

Σε βάρος του αστυνομικού σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, καθώς δεν διέθετε το απαραίτητο δίπλωμα οδήγησης για τη συγκεκριμένη κατηγορία οχήματος, ενώ διώκεται και πειθαρχικά καθώς απασχολείτο σε άλλη εργασία από το αστυνομικό έργο.

Με προφορική εντολή του εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερος, ενώ διατάχθηκε προκαταρκτική εξέταση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

