Βίντεο-ντοκουμέντα από τους βομβιστές του Πειραιά και της Καλλιθέας

Bίντεο ντοκουμέντα από τη δράση των βομβιστών σε Πειραιά και Καλλιθέα φέρνει στο φως το ΣΚΑΪ.

Όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα, στις 8 Μαρτίου οι δύο 37χρονοι αλλοδαποί, φορώντας κράνη και επιβαίνοντες σε δίκυκλη μοτοσικλέτα, προσέγγισαν το πρατήριο υγρών καυσίμων στον Πειραιά, και τοποθέτησαν Αυτοσχέδιο Εκρηκτικό Μηχανισμό (Α.Ε.Μ.) σε οικόπεδο του πρατηρίου. Στη συνέχεια, τον ενεργοποίησαν και διέφυγαν επιβαίνοντας στην ίδια μοτοσικλέτα.

Οι δυο δράστες κινήθηκαν με δύο οχήματα, τα οποία ενοικιάστηκαν με ψευδή στοιχεία, ενώ απ’ το χώρο που εξήχθη ο Α.Ε.Μ., στο ίδιο σημείο απέκρυψαν και την εν λόγω μοτοσικλέτα.

Για την υπόθεση έκρηξης στη κάβα ποτών στη Καλλιθέα, προέκυψε ότι στις 11 Μαρτίου ο 35χρονος αλλοδαπός και ο 39χρονος, προσέγγισαν με δίκυκλη μοτοσικλέτα την εν λόγω κάβα. Ακολούθως, ο 39χρονος αφού αποβιβάστηκε από τη μοτοσικλέτα –ιδιοκτησίας του-, τοποθέτησε και ενεργοποίησε Α.Ε.Μ. στην είσοδο της κάβας και στη συνέχεια διέφυγαν με την ίδια μοτοσικλέτα.

Να σημειωθεί ότι και στις δύο υποθέσεις, από την τοποθέτηση των εκρηκτικών μηχανισμών λόγω του σημείου που είχαν τοποθετηθεί θα μπορούσε να προκληθεί τραυματισμός ατόμου, ενώ προκλήθηκαν εκτεταμένες υλικές ζημιές στην πρόσοψη του πρατηρίου, στην κάβα καθώς και σε παρακείμενα καταστήματα, διαμερίσματα και οχήματα.

Παράλληλα, στο πλαίσιο των ερευνών διαπιστώθηκε ότι οι Α.Ε.Μ. που ενεργοποιήθηκαν στις δύο αυτές υποθέσεις αποτελούνταν από ισχυρή ποσότητα εκρηκτικής ύλης, κοινό πυροκροτητή και βραδύκαυστο φυτίλι, ενώ η πυροδότησή τους έγινε με χρήση γυμνής φλόγας.

Οι συλληφθέντες εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν στο πλαίσιο συντονισμένων αστυνομικών επιχειρήσεων σε περιοχές της Αττικής, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για -κατά περίπτωση- έκρηξη, κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών και εμπρηστικών υλών, φθορά ξένης ιδιοκτησίας καθώς και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα κατά συναυτουργία και της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης, ο ένας απ’ τους 37χρονους αλλοδαπούς επιχείρησε να διαφύγει τρέχοντας και κατά την ακινητοποίησή του, πρόβαλε σθεναρή αντίσταση χτυπώντας τους αστυνομικούς, ενώ ο έτερος 37χρονος αλλοδαπός, -για τον οποίο μάλιστα προέκυψαν δύο καταδικαστικές αποφάσεις- επέδειξε πλαστό διαβατήριο και άδεια ικανότητας οδήγησης.

Για τους λόγους αυτούς, σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία και για -κατά περίπτωση- βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων καθώς και πλαστογραφία.

Επίσης, κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης, συνελήφθη επιπλέον και ένας 23χρονος Έλληνας, καθώς στο όχημά του -στο οποίο εντοπίστηκε μαζί με τον 35χρονο αλλοδαπό- βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κινητό τηλέφωνο, δύο πλαστές πινακίδες καθώς και πιστόλι με γεμιστήρα με τρία φυσίγγια.

Σε σωματικές έρευνες καθώς και σε έρευνες σε οικίες που πραγματοποιήθηκαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

* τηλεφωνική συσκευή, 10 κινητά τηλέφωνα, πλαίσιο κάρτας SIM,

* αυτοσχέδια συσκευασία με ηρωίνη συνολικού μεικτού βάρους 5,9 γραμμαρίων,

* 400 ευρώ,

* 2 αναδιπλούμενα μαχαίρια, θήκη όπλου, 112 φυσίγγια,

* πιστόλι με γεμιστήρα με 7 φυσίγγια,

* πλήθος ιδιόχειρων σημειωμάτων με αναγραφές καταστημάτων, χρηματικών ποσών, ονομάτων και τηλεφώνων,

* ρουχισμός και υποδήματα μεταξύ των οποίων και μπλούζα που φορούσε δράστης κατά την έκρηξη,

* 2 πλαστά διαβατήρια, πλαστή άδεια ικανότητας οδήγησης και φωτοαντίγραφα 2 πλαστών ειδικών βεβαιώσεων νόμιμου διαμονής,

* πληθώρα αναβολικών ουσιών,

* αλεξίσφαιρο γιλέκο,

* μαύρη ζώνη μέσης με ενσωματωμένο μαχαίρι, τσαντάκι,

* 2 ασύρματοι και φακός- φάρος.

