Κικίλιας: Δημιουργούμε 10 νέες μονάδες δασοκομάντος σε ισάριθμες περιοχές της χώρας

Τη δημιουργία 10 νέων Ειδικών Μονάδων Δασικών Επιχειρήσεων σε ισάριθμες Περιφερειακές Ενότητες της Ελλάδας ανακοίνωσε χθες ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας, κατά τη διάρκεια της συζήτησης και ψήφισης του νομοσχεδίου για την Πολιτική Προστασία. Πρόκειται για υπουργική τροπολογία που συμπεριελήφθη στο νομοσχέδιο του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την «Αναδιάρθρωση Πολιτικής Προστασίας - Εθνικός Μηχανισμός Εναέριας Διάσωσης και Αεροδιακομιδών και άλλες επείγουσες διατάξεις».

Όπως σημείωσε ο κ. Κικίλιας, το νέο νομοσχέδιο για την Πολιτική Προστασία εστιάζει «στην πρόγνωση και στην πρόληψη». Ακόμη, τόνισε ότι η Πολιτική Προστασία αναβαθμίζεται και πρόσθεσε: «Αποκτούμε 10 νέες Ειδικές Μονάδες Δασικών Επιχειρήσεων και πλέον ανέρχονται σε 16 σε όλη την επικράτεια».

Ειδικότερα, Ειδικές Μονάδες Δασικών Επιχειρήσεων αποκτούν η Αλεξανδρούπολη, η Κοζάνη, η Τρίπολη, ο Βόλος, η Ρόδος, η Μυτιλήνη, η Χίος, η Σάμος, η Κέρκυρα και η Κεφαλλονιά, ενώ υπήρχαν ΕΜΟΔΕ στην Ελευσίνα της Αττικής, στη Θεσσαλονίκη, στο Ηράκλειο της Κρήτης, στη Λαμία, στα Γιάννενα και στην Πάτρα.

Οι δασοκομάντος θα έχουν ως αποστολή τη συνδρομή στην εκτέλεση έργων δασοπροστασίας έναντι κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς, την υποστήριξη κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων κατάσβεσης, μέσω εξειδικευμένων πεζοπόρων και αερομεταφερόμενων τμημάτων και χρήσης ειδικών μηχανοκίνητων μέσων και μηχανημάτων έργου, τη συνδρομή στην πρόληψη και αντιμετώπιση των συνεπειών από φυσικές, τεχνολογικές και λοιπές καταστροφές καθώς και τη συνδρομή σε αστικά συμβάντα έπειτα από κατάλληλη εκπαίδευση. Για την κάλυψη και την στελέχωση των Ειδικών Μονάδων Δασικών Επιχειρήσεων αυξάνονται οι οργανικές θέσεις και αναμένονται προσλήψεις.

Οι Ειδικές Μονάδες Δασικών Επιχειρήσεων (Ε.ΜΟ.Δ.Ε.) διαρθρώνονται ως εξής: α. Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων (Ιη Ε.ΜΟ.Δ.Ε.) έδρα Ελευσίνα Απικής. β. 2η Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων (2η Ε.ΜΟ.Δ.Ε.) έδρα Θεσσαλονίκη. γ. 3η Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων (3η Ε.ΜΟ.Δ.Ε.) έδρα Ηράκλειο Κρήτης. δ. 4η Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων (4η Ε.ΜΟ.Δ.Ε.) έδρα Λαμία. ε. 5η Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων (5η Ε.ΜΟ.Δ.Ε.) έδρα τα Ιωάννινα. στ. 6η Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων (Βη Ε.ΜΟ.Δ.Ε.) έδρα Πάτρα. ζ. 7η Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων (7η Ε.ΜΟ.Δ.Ε.) έδρα Αλεξανδρούπολη. η. 8η Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων (8η Ε.ΜΟ.Δ.Ε.) έδρα Κοζάνη. Θ. 9η Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων (9η Ε.ΜΟ.Δ.Ε.) έδρα Τρίπολη. ι. 10η Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων (10η Ε.ΜΟ.Δ.Ε.) έδρα Βόλο. ια. Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων (11η Ε.ΜΟ.Δ.Ε.) έδρα Ρόδο. ιβ. 12η Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων (12η Ε.ΜΟ.Δ.Ε.) έδρα Μυτιλήνη. ιγ. 13η Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων (13η Ε.ΜΟ.Δ.Ε.) έδρα Χίο. ιδ. 14η Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων (14η Ε.ΜΟ.Δ.Ε.) έδρα Σάμο. ιε. 15η Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων (15η Ε.ΜΟ.Δ.Ε.) έδρα Κέρκυρα. ιστ. 16η Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων (16η Ε.ΜΟ.Δ.Ε.) έδρα Κεφαλλονιά.

Ειδικότερα, ο κ. Κικίλιας χαρακτήρισε το νομοσχέδιο για την Πολιτική Προστασία «πάρα πολύ σοβαρό, πολύ κρίσιμο, καίριο και μη κομματικό». «Πολιτικό ναι, όμως μη κομματικό», ανέφερε.

«Θα κάνουμε τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε να μειώνονται οι επιπτώσεις πάντα με σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή», κατέληξε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

