Ηράκλειο: Ήθελαν νεκρό τον 23χρονο οι δράστες που «γάζωσαν» το αυτοκίνητό του - Το περιστατικό που εξετάζουν οι Αρχές

Ο 23χρονος τραυματίστηκε στην αριστερή ωμοπλάτη ενώ θεωρείται απίστευτο ότι βγήκε ζωντανός από αυτήν την οργανωμένη ένοπλη επίθεση

Πυροβολισμοί ενέδρα Καστέλι

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών για την αναζήτηση της ταυτότητας των δραστών οι οποίοι το μεσημέρι της Τρίτης έστησαν δολοφονική ενέδρα και «γάζωσαν» το αυτοκίνητο ενός 23χρονου στο  Τσιφούτ Καστέλι.

Ο 23χρονος τραυματίστηκε στην αριστερή ωμοπλάτη ενώ θεωρείται απίστευτο ότι βγήκε ζωντανός από αυτήν την οργανωμένη ένοπλη επίθεση.

Σύμφωνα με το cretalive, πριν από ένα χρόνο, τον Μάρτιο του 2023, ο 23χρονος και ο αδερφός του είχαν κατηγορηθεί για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 43χρονου συγγενικού τους προσώπου. Του είχαν στήσει ενέδρα σε πρατήριο υγρών καυσίμων, στην περιοχή των Πραιτωρίων και μάλιστα το σκηνικό είχε καταγραφεί σε κάμερα ασφαλείας. Ο 43χρονος κατάφερε να διαφύγει και να βγει αλώβητος από τα πυρά. Τώρα, ένα χρόνο μετά, σημειώθηκε μία ακόμα φονική ενέδρα, αυτή τη φορά σε βάρος του 23χρονου.

Η ΕΛ.ΑΣ φέρεται τώρα να διερευνά τον συσχετισμό των δύο ένοπλων επεισοδίων καθώς το μίσος των δύο πλευρών, για καθαρά προσωπικό ζήτημα, δείχνει να είναι πλέον άσβεστο.

Πηγή: cretalive.gr

TAGS: Κρήτη πυροβολισμοί
