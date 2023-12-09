Το απόγευμα της Παρασκευής 8/12 ο Πειραιάς φόρεσε τα γιορτινά του καθώς φωταγωγήθηκε το εντυπωσιακό δέντρο με τα 150.000 λαμπιόνια στο Δημοτικό θέατρο.

Πλήθος κόσμου βρέθηκε στο κέντρο νωρίς το απόγευμα προκειμένου να απολαύσει το εορταστικό πρόγραμμα με τον Πάνο Κιάμο και την Ρούλα Κορομηλά.

Ενώ ακόμη τη δική τους εορταστική νότα έδωσαν στην εκδήλωση οι: Φιλαρμονική Ορχήστρα Πνευστών του Δήμου Πειραιά, τα παιδιά της χορωδίας των Εκπαιδευτηρίων της Iεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, αλλά και πρωτότυπη μπάντα Petros Kourtis And The Tin Soldiers Band.

Σημειώνεται πως το εντυπωσιακό δέντρο των 16 μέτρων ταξίδεψε απο τον μακρινό Ταξιάρχη Χαλκιδικής, ο οποίος φημίζεται για τα Χριστουγεννιάτικα έλατα του έως το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά ώστε να χαρίσει χαμόγελα σε μικρούς και μεγάλους.

Το χριστουγεννιάτικο δέντρο έξω από το δημοτικό θέατρο Πειραιά φωταγώγησε ο δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, μαζί με την σύζυγο και τα παιδιά του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.