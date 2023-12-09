Λογαριασμός
«Φόρεσε» τα γιορτινά του ο Πειραιάς: Χριστουγεννιάτικο δέντρο ύψους 16 μέτρων με 150.000 λαμπιόνια - Φωτογραφίες

Λαμπερή εκδήλωση στο Δημοτικό θέατρο - Το χριστουγεννιάτικο δέντρο έξω από το δημοτικό θέατρο Πειραιά φωταγώγησε ο δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, μαζί με την σύζυγο και τα παιδιά του

πειραιας

Το απόγευμα της Παρασκευής 8/12 ο Πειραιάς φόρεσε τα γιορτινά του καθώς φωταγωγήθηκε το εντυπωσιακό δέντρο με τα 150.000 λαμπιόνια στο Δημοτικό θέατρο.

Πλήθος κόσμου βρέθηκε στο κέντρο νωρίς το απόγευμα προκειμένου να απολαύσει το εορταστικό πρόγραμμα με τον Πάνο Κιάμο και την Ρούλα Κορομηλά.

κιαμος

Ενώ ακόμη τη δική τους εορταστική νότα έδωσαν στην εκδήλωση οι: Φιλαρμονική Ορχήστρα Πνευστών του Δήμου Πειραιά, τα παιδιά της χορωδίας των Εκπαιδευτηρίων της Iεράς Μητροπόλεως Πειραιώς,  αλλά και πρωτότυπη μπάντα Petros Kourtis And The Tin Soldiers Band.

δεντρο

πειραιας

πειραιας

Σημειώνεται πως το εντυπωσιακό δέντρο των 16 μέτρων ταξίδεψε απο τον μακρινό Ταξιάρχη Χαλκιδικής, ο οποίος φημίζεται για τα Χριστουγεννιάτικα έλατα του έως το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά ώστε να χαρίσει χαμόγελα σε μικρούς και μεγάλους.

πειραιας

Το χριστουγεννιάτικο δέντρο έξω από το δημοτικό θέατρο Πειραιά φωταγώγησε ο δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, μαζί με την σύζυγο και τα παιδιά του.

μωραλης

πειραιας

Πηγή: skai.gr

TAGS: Πειραιάς Χριστουγεννιάτικο δέντρο Γιάννης Μώραλης
