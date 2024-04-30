Eγκληματική οργάνωση Χούλιγκαν: Τι υποστήριξαν στον Ανακριτή

Τι κι αν τα πειστήρια δεν επιδέχονται αμφισβήτησης, οι χούλιγκανς που κατηγορούνται για τα βίαια επεισόδια που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο του αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη, έξω από το κλειστό «γυμναστήριο Μελίνα Μερκούρη» στου Ρέντη, αρνήθηκαν τα πάντα.

«Δεν ξέρω, δεν είδα, δεν άκουσα».

Αυτή φέρεται να είναι η υπερασπιστική γραμμή των συλληφθέντων ενώπιον του ανακριτή.

Ο 31 ετών «Κοκός», ένας από τους αποκαλούμενους «μεγάλους», που έδιναν τις εντολές και οργάνωναν τις επιθέσεις σε βάρος των αστυνομικών φέρεται να ισχυρίστηκε πως δε συμμετέχει σε επεισόδια λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων.

«Τα τελευταία δυόμιση και πλέον έτη αδυνατώ να παρακολουθήσω την ομάδα μου στη συχνότητα που παλαιότερα συνήθιζα, καθώς είμαι πατέρας τριών ανήλικων τέκνων και οι οικογενειακές υποχρεώσεις μου δε μου επιτρέπουν κάτι τέτοιο», είπε.

Ένας από τους κατηγορούμενους, επιχειρώντας να δικαιολογήσει το πως βρέθηκαν στα χέρια του ίχνη πυρίτιδας, αποκαλύπτει τη συνομιλία που είχε με τον 18χρονο συλληφθέντα ο οποίος ομολόγησε ότι εκτόξευσε τη ναυτική φωτοβολίδα προκαλώντας το θανάσιμο τραυματισμό του αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη.

«Όταν μπήκε ο Γ.Ν. στο γήπεδο, μετά τα επεισόδια, δώσαμε τα χέρια και μου είπε ότι σκότωσε τον αστυνομικό. Επίσης όπως ακούμπησα στα κάγκελα μπορεί να μεταφέρθηκε η πυρίτιδα στα χέρια μου», υποστήριξε.

Επιμένοντας στο άλλοθι του , ο 28χρονος «Ομλε», μάνατζερ γνωστού τράπερ και ηγετικό στέλεχος συνδέσμου οπαδών των δυτικών προαστίων, με κυνικά λόγια φέρεται να αναφέρει, ότι του προτάθηκε να μπει σε πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων.

«Ήθελαν να με βάλουν σε πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων και να πω ψέματα, όπως τώρα άλλοι λένε για μένα. Μπορώ να το αποδείξω αυτό με μάρτυρες που τους χτύπησαν για να τους αναγκάσουν να με κατηγορήσουν»

Ένας άλλος κατηγορούμενος που σύμφωνα με τη δικογραφία είχε ηγετικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση, προσπαθεί να δικαιολογήσει γιατί πήγε στο γήπεδο με μισθωμένο αυτοκίνητο τη νύχτα της δολοφονικής επίθεσης.

«Το παιδί μου πηγαίνει λογοθεραπεία, η γυναίκα μου τρέχει για τις εξωτερικές δουλειές του σπιτιού, ενώ η πεθερά μου είναι καρδιοπαθής. Νοίκιασα το αμάξι για να εξυπηρετήσω την οικογένειά μου. Αν συνέβαινε κάτι τη νύχτα τι θα έκανα;»

Στο πλαίσιο των ερευνών για τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης, ενδέχεται να εκδοθούν πέντε νέα εντάλματα σύλληψης.

Αρχηγός της θύρας 7

Οποιαδήποτε εμπλοκή του αρνείται και ο αρχηγός της θύρας 7 ο οποίος είναι ήδη προφυλακισμένος.

Απαντώντας στην ερώτηση του ανακριτή σχετικά με το γιατί οι μάρτυρες τον υποδεικνύουν ως διοργανωτή των βίαιων αναταραχών φέρεται να είπε πως... λόγω του θεσμικού του ρόλου φαίνεται πως είναι αντιπαθής σε κάποιους «και όποιος συλλαμβάνεται με θεωρούν και καταδότη, επειδή είμαι εγώ αυτός που μιλάει με τους αστυνομικούς. Κάποιοι θέλουν να βγάλουν την ευθύνη από πάνω τους και γι' αυτό κατονομάζουν εμένα».

Σε σχέση με το ζήτημα της διαπίστευσης που φαίνεται να του είχε παραχωρήσει η ΠΑΕ Ολυμπιακός, φέρεται να δήλωσε πως «ο επίσημος Ολυμπιακός αποδέχτηκε την πρόταση της Θύρας 7 αφού δεν είμαι θερμόαιμος και έχω καθαρό ποινικό μητρώο».

Όσον αφορά το πως κατάφερε να διαφύγει από το «Μελίνα Μερκούρη» φέρεται να υποστήριξε πως επειδή είχε τη διαπίστευση τον άφησαν να περάσει.

«Είχε δακρυγόνα και είχαν εκνευριστεί. Η αστυνομία είχε επιληφθεί του περιστατικού και θεώρησα ότι εγώ δε θα ήμουν χρήσιμος εκεί»

Τέλος φέρεται να έκανε προσπάθεια να πλήξει την αξιοπιστία των λεγομένων των προστατευομένων μαρτύρων δηλώνοντας πως οι καταθέσεις τους, πολύ περισσότερο όταν είναι και οι ίδιοι κατηγορούμενοι στην ίδια υπόθεση, έχουν σοβαρά προβλήματα αξιοπιστίας.

Πηγή: skai.gr

