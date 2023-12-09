Αποφυλακίζονται με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης οι εννέα οπαδοί του Άρη, που είχαν κριθεί προσωρινά κρατούμενοι για συμμετοχή σε συμπλοκή, η οποία σημειώθηκε στα τέλη του περασμένου Οκτωβρίου, στη Βούλγαρη, όπου υπέστησαν κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις δύο οπαδοί του ΠΑΟΚ.

Το δικαστικό συμβούλιο έκανε δεκτό το αίτημά τους για αντικατάσταση της προσωρινής κράτησης με περιοριστικούς όρους. Οι όροι που αποφασίστηκε να τους επιβληθούν μέχρι τη δίκη περιλαμβάνουν -μεταξύ άλλων- την απαγόρευση παρακολούθησης αγώνων ποδοσφαίρου και μπάσκετ της ομάδας τους, με αυτοπρόσωπη παρουσία κατά τη διάρκεια των αγώνων σε αστυνομικό τμήμα, αλλά και τη μη προσέγγιση αθλητικών εγκαταστάσεων.

Εις βάρος τους είχε απαγγελθεί κακουργηματική δίωξη για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη, από κοινού, ενώ διώκονται και για μία σειρά από πλημμελήματα, με τις επιβαρυντικές περιστάσεις του Αθλητικού Νόμου.

Οι εννέα οπαδοί κρατούνταν προσωρινά, από τις αρχές του περασμένου Νοεμβρίου, σε διάφορες φυλακές της χώρας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

