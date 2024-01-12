Προφυλακιστέα κρίθηκε, μετά την απολογία της στον ανακριτή Βέροιας, η 37χρονη που κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου το 6 μηνών βρέφος της, μπροστά στα μάτια των δύο μεγαλύτερων παιδιών της (6 και 7 ετών), στο Μακροχώρι Ημαθίας.

Η κατηγορούμενη, η οποία διώκεται για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, σύμφωνα με πληροφορίες, αρνείται να συνειδητοποιήσει το έγκλημα που διέπραξε και επικαλείται ψυχιατρικά προβλήματα που αντιμετωπίζει.

«Δεν πίστευα ότι σκότωνα το παιδί μου εκείνη την ώρα... Σκότωνα τον "έξω από 'δώ"» φέρεται να είπε κατά την τρίωρη απολογία της στον ανακριτή. Υπέβαλε, δε, διά του συνηγόρου της, αίτημα για διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης.

Ανακριτής και εισαγγελέας ομόφωνα αποφάσισαν την προσωρινή της κράτηση «δείχνοντάς» της τον δρόμο για τις φυλακές.

Η μεταγωγή και αποχώρησή της στο Δικαστικό Μέγαρο Βέροιας έγινε κάτω από ενισχυμένα αστυνομικά μέτρα, με την 37χρονη να φοράει αλεξίσφαιρο γιλέκο.

Σύμφωνα με τα ιατροδικαστικά ευρήματα, το βρέφος έφερε κάταγμα κρανίου και πολλαπλές θλαστικές κακώσεις στο πρόσωπο και τη στοματική κοιλότητα, ενώ ο θάνατός του προήλθε συνδυαστικά από τις κακώσεις κεφαλής και τα θλαστικά τραύματα.

Στο μεταξύ, μήνυση κατά της 37χρονης και των οικείων της υπέβαλε ο πατέρας του βρέφους (και εν διαστάσει σύζυγος της πρώτης) για έκθεση, εξύβριση, απειλή και έκδοση παράνομης άδειας ταφής (η τελευταία για τις συνθήκες υπό τις οποίες έγινε η κηδεία του παιδιού του).

«Κατά τον χρόνο της πράξης δεν είχε καταλογισμό. Δεν μπορούσε να διακρίνει το άδικο της πράξης που έκανε για το παιδάκι που υπέρ αγαπούσε» σημείωσε από πλευράς του σε δηλώσεις στα ΜΜΕ ο συνήγορος της τραγικής μάνας, Δημήτρης Ζυγουλιάνος.

Όπως εξήγησε ο συνήγορος αναμένεται η ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη για την οποία κατατέθηκε νωρίτερα σχετικό αίτημα.

