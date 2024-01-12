Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας υποδέχθηκε την Παρασκευή στο γραφείο του στο Δημαρχείο της Αθήνας, την Πρόεδρο του ΣΕΓΑΣ Σοφία Σακοράφα, τον πρώτο αντιπρόεδρο, Κώστα Κεντέρη καθώς και τον γενικό διευθυντή της Ομοσπονδίας, Σωτήρη Κυρανάκο.



Ο κ. Δούκας ενημερώθηκε αναλυτικά για τους δύο μεγάλους δρομικούς αγώνες: τον Ημιμαραθώνιο, που αποτελεί και την πιο άμεση χρονικά διοργάνωση, καθώς θα διεξαχθεί την Κυριακή 10 Μαρτίου και είναι αφιερωμένος στη μνήμη του Μίκη Θεοδωράκη, αλλά και τον Αυθεντικό Μαραθώνιο.



Ο Ημιμαραθώνιος αποτελεί ένα γεγονός που διεξάγεται αποκλειστικά στα όρια του Δήμου Αθηναίων με μεγάλη συμμετοχή από τους δημότες της πρωτεύουσας.



Ο Χάρης Δούκας εξέφρασε την επιθυμία του η συνεργασία του Δήμου με τον ΣΕΓΑΣ να ενισχυθεί με περισσότερες συνέργειες κοινωνικού και περιβαλλοντολογικού ενδιαφέροντος, καθώς και κοινές αθλητικές δράσεις.



Ο Δήμαρχος Αθηναίων επισήμανε: «Ο Ημιμαραθώνιος της Αθήνας είναι μία μεγάλη γιορτή αφιερωμένη στον αθλητισμό, την κοινωνική αλληλεγγύη και τη διεθνή φιλία. Είναι σταθερό σημείο συνάντησης δρομέων από την Αθήνα αλλά και ολόκληρο τον κόσμο, που τρέχουν για μία μοναδική εμπειρία κάτω από το αττικό φως, στη σκιά του Παρθενώνα. Δίνουμε και φέτος ραντεβού, στις αρχές της άνοιξης».



Η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, Σοφία Σακοράφα παρέδωσε στον κ. Δούκα το συλλεκτικό μετάλλιο των 40 χρόνων του Αυθεντικού Μαραθωνίου και τον ιματισμό της εθνικής ομάδας στίβου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.