Σε εμπρησμό αποδίδεται η φωτιά που ξέσπασε την περασμένη Δευτέρα σε κελί μοναχών στην περιοχή «Αρχάγγελοι», κοντά στην Ιερά Μονή Σταυρονικήτα του Αγίου Όρους, για την κατάσβεση της οποίας επιχείρησε η Πυροσβεστική.

Ως δράστης κατηγορείται ένας 63χρονος, υπήκοος Ρουμανίας, που ομολόγησε την πράξη του.

Είχε κληθεί από αστυνομικούς να δώσει εξηγήσεις ως ύποπτος για κλοπή και φθοράς ξένης ιδιοκτησίας, έπειτα από καταγγελία που έκανε μοναχός.

Ο 63χρονος φέρεται να ανέφερε ότι η φωτιά προκλήθηκε από ένα κερί το οποίο άναψε, όταν μπήκε στο Κελί κι ενώ είχε ήδη διαπιστώσει οσμή υγραερίου. Η δικογραφία για τον εμπρησμό σχηματίστηκε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και θα διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

Ο ίδιος, πάντως, συνελήφθη για τις καταγγελλόμενες πράξεις της κλοπής και της φθοράς, ενώ παραπέμφθηκε να δικαστεί με την αυτόφωρη διαδικασία στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης.

Το κατηγορητήριο τού καταλογίζει ότι παραβίασε δύο φορές κατά το τελευταίο 20ήμερο ξενώνα δίπλα από το συγκεκριμένο Κελί, όπου προκάλεσε ζημιές σε έπιπλα αφαιρώντας -μεταξύ άλλων- εργαλεία, ένα κλειδί αυτοκινήτου κι ένα τάμπλετ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.